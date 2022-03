Šok na úvod čtvrtfinále. Plzeňští házenkáři v rozstřelu podlehli Brnu

„A já pevně věřím, že se nám povede víc než první čtvrtfinále s Brnem,“ prohlásil plzeňský kouč Petr Štochl s výhledem na evropskou soutěž. „Nechali jsme zápas dojít do sedmiček a to je vždycky vabank. My jsme za poslední tři, čtyři roky žádný rozstřel neprohráli, takže už to asi přijít muselo. Spíš jde o to, že jsme to vůbec dopustili. I když Brno odehrálo velmi dobrý zápas, nemělo se to stát,“ řekl Štochl.

V rozstřelu přispěl k výhře Brna zkušený gólman Jiří Bavlnka, který před jedenácti lety chytal za Plzeň. „Pro mě to byl sladký návrat. Chtěli jsme v Plzni jednou vyhrát, to se nám dneska povedlo. Pro nás je play off svátek, jsme v něm po pěti letech, užíváme si to. Při nás stálo i štěstíčko, to ale přeje připraveným,“ řekl gólman.

Další série play off začnou o víkendu. Vítěz základní části Karviná se ve čtvrtfinále utká s Kopřivnicí, Dukla Praha vyzve Lovosice a Zubří čeká Nové Veselí.