Karvinští házenkáři doplatili na zbytečné ztráty a neproměněné šance

Do konce utkání zbývalo šest vteřin, když si karvinští házenkáři brali oddechový čas. Diváci v zaplněné hale vstali a bouřili.

Domácí šli do útoku, přičemž za stavu 29:29 potřebovali dát gól, aby v dnešním souboji se Steauou Bukurešť udrželi naději na postup do čtvrtfinále European Cupu... Neuspěli a po prohře v Rumunsku 27:28 vypadli.

„Utekl nám trochu začátek a pak bylo těžké celý zápas dohánět dvoubrankové manko. Být to naopak, zlomíme je a postup bychom slavili my,“ prohlásil karvinský kapitán Jan Užek.

Solák stihl v poslední vteřině vypálit, ale gólman Iancu míč chytil.

„Chtěl jsem to vzít na sebe. Bohužel mi to nesedlo, jak bych si představoval a za to se klukům omlouvám,“ řekl Dominik Solák.

Bukurešťský Valentin Ghionea fauluje střílejícího karvinského Ondřeje Skalického.

Leč omlouvat se neměl za co. Celé utkání mužstvo táhl, se 14 góly byl nejlepší střelec utkání.

„Trefit tu poslední střelu, byly by sedmičky, ale nemůžeme Solovi nic vyčítat. Byl hlavní tahoun mančaftu,“ potvrdil karvinský trenér Michal Brůna. „Bohužel nám hořela pravá strana, ze které jsme nebyli schopni dát gól. Hořela nám i v obraně. Všechno jsme tahali vlevo. K tomu Rumuni měli při střelách trochu více štěstí, protože jim zapadlo i několik ran po blocích, zatímco nám ne.“

Čím to, že domácím nevyšla první půle, v níž nakupili spoustu chyb?

„Nervózní jsme určitě nebyli, možná jsme chtěli až příliš, a proto nám trochu utekl začátek,“ odpověděl Užek.

„Chtěli jsme hned za deset minut smazat jednobrankovou ztrátu z prvního utkání a dostat se do vedení. Možná tam i lehká nervozita byla, ale jsme dost zkušený mančaft, aby se nám to nestávalo. O něco déle jsme se dostávali do tempa,“ uvedl Solák.

„Nedali jsme trhák, tři čisté proskoky. Místo, abychom vedli, prohrávali jsme a museli jsme pořád dotahovat,“ upozornil trenér Brůna.

Karvinský Dominik Solák střílí vedle Nicolae Ungureana z Bukurešti.

Byť Karvinští v 50. minutě prohrávali 22:26, za šest minut Solák srovnal na 27:27.

„Druhý poločas byl lepší, ale furt jsme se na ně dotahovali. Možná jsme měli některá zbytečná vyloučení, ale chtěli jsme hrát tvrdě. Super zápas odehrál Péťa (brankář Mokroš). Škoda, že jsme jeho zákroky nepotvrdili vpředu,“ mrzelo Jana Užeka.

Petr Mokroš musel celé utkání zvládnout sám, jelikož Michal Galia má zraněnou ruku.

„Nejsem jediný, máme Vojtu, který sbírá zkušenosti a chytá dobře,“ zmínil druhého gólmana Vojtěcha Košťálka. Připustil však, že nějaký tlak na něj byl. „Ale nepřipouštím si ho. Jinak by to mohlo dopadnout špatně.“

Michal Brůna připustil, že v závěru se projevilo i to, že mužstvo stálo hodně sil neustále dohánění soupeře. „Solák byl vyplivnutý, snažili jsme se ho aspoň na chvíli střídat, aby si odpočinul. Pak na něj začali hrát osobku,“ uvedl Michal Brůna. „Druhý poločas byl bojovný, ale měli jsme rozhodnout v prvním poločase, v němž jsme měli strašně moc ztrát a hlavně neproměněných šancí.“

Jan Užek podotkl, že vyřazení je velké zklamání, když byli blízko postupu. „Ale věřím, že takové zápasy nás posunou dále. Pokračuje extraliga, čeká nás finále Českého poháru. Tam můžeme získané zkušenosti zúročit. I ta prohra nám do budoucna může pomoct,“ tvrdí Užek.