Házenkářky DHC Plzeň čeká vůbec poprvé Evropská liga, vyzvou švýcarský Brühl

Premiérová účast v Evropské lize klepe na dveře. Jak to vnímáte?

Abych byla upřímná, tak mi to teď asi zatím tolik nedochází. Připravujeme se jako na normální domácí zápas. Myslím, že taková ta nervozita a uvědomění teprve přijde.

Oba zápasy odehrajete doma, i když na „návštěvě“ u mužů Talentu. Je to pro tým lepší?

Ze začátku nás mrzelo, že náš švýcarský soupeř zažádal, aby se dvojutkání hrálo v Plzni. Těšili jsme se, že se někam podíváme a zažijeme něco nového. Na druhou stranu to bereme jako menší výhodu. Přece jen budeme hrát před našimi fanoušky. Domácí hřiště, byť na Lokomotivě, bude další výhodou. Velice dobře to tu známe z letní přípravy, kterou zde trávíme. Školní hala na 31. základní škole je totiž přes prázdniny zavřená. Takže cizí hala to pro nás není.

Ale přece jen, nemrzí vás trochu, že nehrajete ve svém?

Samozřejmě, že nás to mrzí. Přece jen je to naše domácí zázemí s vlastní šatnou, kde máme své osobní věci. Věříme, že na Lokomotivu dorazí spousta fanoušků, která nám vytvoří atmosféru jako u nás doma na jednatřicítce.

Doma se vám zatím daří o poznání lépe než venku. Přenesete si domácí formu i do Evropy?

Určitě v to doufáme! Věříme si. Musíme do obou zápasů vstoupit s čistou hlavou. Chceme si to užít a předvést hru, kterou jsme se prezentovaly v loňské sezoně.

V přípravě jste si vyzkoušeli evropskou házenou. Je to rozdíl?

Myslím, že rozdíl tam je. Švýcarská liga je kvalitní, rychlá a hodně dynamická. Pro nás je to něco nového. Může nás to nakopnout.