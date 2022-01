Dobrá zpráva před losem kvalifikace MS. Čeští házenkáři budou v prvním koši

Velmi příjemná zpráva pro české házenkáře. Při losu play off kvalifikace o postup na mistrovství světa 2023 budou v prvním koši. To znamená, že se vyhnou papírově silnějším týmům, které na probíhajícím evropském šampionátu postoupily ze základní skupiny. Los play off se uskuteční příští víkend.