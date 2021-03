Šéf házenkářského Mostu: Kolem reprezentací je chaos, trenéři řídí svazové manažery

„Po sportovní stránce by to bylo nejlepší řešení, ale pochybuji, že by dokázali pracovat ve standardním, manažersky řízeném prostředí. Ale to bude v moci a odpovědnosti nové exekutivy,“ míní Jung.

Na klubovém webu jste vydal ostré prohlášení. Co vám vadí?

České házené chybí profesionalizace, manažerské řízení svazu. A to dlouhodobě, což vnímám jako hlavní problém. Je chaos okolo mužského a ženského nároďáku i v reprezentačních komisích. De facto trenéři řídí svazové manažery a ne naopak, jak by to mělo být.



Proč to dospělo téhle fáze?

Je to vina všech nás volitelů, kteří takové lidi opakovaně volíme do exekutivy. Že to není na profesionální bázi, ale převažují kamarádské vztahy mezi manažerem reprezentace a reprezentačními trenéry mužů a žen. Potíž je v tom, že na této pozici nejsou velké manažerské osobnosti.

Kdyby byl silný manažer, nestalo by se v lednu, že by mužská reprezentace vzdala kvůli koronaviru účast na mistrovství světa?

Samozřejmě, protože není jasně dané, co má na starosti manažer, co má na starosti reprezentační trenér. Exekutiva vybere kouče a řekne: Tak si to nějak dělejte, jak si myslíte, že to je v pořádku. Proto se nepřipravovaly dva týmy vedle sebe, nebyla nastavená přísná karanténní opatření. A ta pravidla má nastavovat manažer. Tady si je určovali trenéři sami a dělali si, co chtějí. K přípravě na mistrovství světa přistoupili s filozofií, když neodejedeme my, tak nikdo, ostatní jsou lůzři a udělali by ostudu.

Kouč Daniel Kubeš má na tréninku českých házenkářů co říct, vpravo poslouchá jeho trenérský parťák Jan Filip.

Jste pro návrat dua Kubeš - Filip?

Když se bouřlivě hlasovalo o jejich odvolání, neměla ta otázka vůbec na stůl přijít. Na svazu jsou profesně spíš metodici než manažeři. A opakuji, šlo o manažerské selhání exekutivy svazu, že jim nedokázala nastavit prostředí, ve kterém se funguje. Nevím, jestli si tuto pozici trenéři vydupali, což si částečně taky myslím, nebo to musí dělat, protože nikdo jiný manažersky schopný není. Když se mě zeptáte na trenéry mužské a ženské reprezentace, tak řeknu, že jsou to velice kvalitní odborníci. Lidi na svém místě. Ale musí se věnovat trénování. Co vnímám u mužského týmu, že by se neměli věnovat snaze ovládat svaz, řídit exekutivu. Osobně jim to nesmírně vyhovuje, ale na druhou stranu to nese takové průšvihy, co jsme sledovali. Ano, měli by zůstat, měli by být znovu instalovaní, sportovně to je nejlepší dostupné řešení. Ale měli by být tvrdě manažersky řízení. Ne že tam bude nějaký kamarád, který to de facto řídit nebude.

Tvrdíte, že nikdo ze stávající exekutivy by kandidovat znovu neměl. Proč?

Pokud tam někdo zůstane ze staré éry, nemůžeme udělat tlustou čáru. Našli se jen dva lidi, Ilona Hapková a Pavel Bochnia, kteří kandidují znovu. Přitom oni jsou součástí problému, ne řešením. A ani si to neuvědomují. A na nich leží vina, že jsme neodjeli na mistrovství světa v mužské části a že jsou obdobné problémy i u žen. Celá exekutiva nastupovala do svazu s tím, že jsou jeden tým a dokážou spolu komunikovat. Velice záhy se projevilo, že to tak není.

Koho tedy podpoříte na post předsedy? Ilonu Hapkovou evidentně ne, takže Jana Schneidera, nebo Ondřeje Zdráhalu?

Nikomu nechceme dávat podporu. Kdyby ano, skoro přebíráme garance, že to bude dělat dobře, přitom to pak už nedokážeme ovlivnit. Jen se všem snažíme doporučovat, že by neměli volit právě už zmiňované dva členy stávající exekutivy. Nehledě na to, že Ilona Hapková měla na starosti v rámci dotačního programu ministerstva výběrové řízení Tréninkového centra mládeže. V listopadu poslali na ministerstvo dokument, které kluby vyhrály, a až potom do května to jakoby soutěžili. Ex post. Hráli s kluby komedii. Aniž by klubům zpřístupnily informace z výběrového řízení.

Cítíte v tom i ty kamarádšofty?

Ano. Pokud jsou lidé na svazu volení, takhle to zkrátka chodí. Že někdo někomu něco slíbí a pak nehájí zájmy svazu jako takového, ale jednotlivých lidí, kteří je tam dostali. Ve fotbale to dorostlo do obludných rozměrů. My nejsme fotbal, jsme menší. Do fotbalu pořád tečou z komerční sféry obrovské peníze, což je pro mě záhadou, my na úrovni svazu s takovými financemi nepracujeme.

Rudolf Jung, manažer Černých andělů

Jaký má česká házená potenciál?

Neskutečný, ale volíme do vedení lidi, kteří ho nedokážou naplnit. Hájí si vlastní zájmy. Exekutiva se znefunkční pár měsíců po volbách, každý hájí vlastní zájmy, vytváří se koalice ne ve prospěch svazu. Nejvíc musíme posunout marketing. Dlouhodobě se nám tvrdí, že přenosy ze ženské interligy nikoho ve veřejnoprávní televizi nezajímají, že diváky nezajímá ženský sport. Zato mužská házená má přenosů desítky. Ve finále vám ale každý odkývá, že ženská házená má být potenciál nejsledovanějším kolektivním olympijským sportem žen v Česku, kdežto házená mužů ne, protože fotbal, hokej a pravděpodobně basketbal nikdy nedokáže přetrumfnout. Je to o marketingové práci, to je dřina na desetiletí. Před volbami slyšíme proklamace, ale pak se nic neděje. Všichni bychom měli zvolit lidi, kteří nebudou prosazovat svůj klub, ale budou o házené přemýšlet jako o celku a budou nestranní. Taky bych zúžil exekutivu z devíti členů na co nejméně.

Neměl jste chuť kandidovat sám? V Mostě se vám podařilo vytvořit velkoklub.

I když navenek se můžeme tvářit, jak velký klub jsme, tak já a všichni ostatní jsme funkcionáři neplacení. Děláme to jako svůj koníček. Už teď mi to zabírá strašně moc času, mám firmu se 70 zaměstnanci a musím se o ni dennodenně starat. Vůbec bych se nemohl věnovat svazu. S odřenýma ušima dávám a s kolegy společně posouváme mosteckou házenou. Nehledě na to, že svaz musí oslovovat nadnárodní firmy, a tam by se můj přínos limitně blížil nule. Já jsem čistě regionální a řeším regionální sponzory. My můžeme sloužit jako příklad, jak by házená mohla vypadat.