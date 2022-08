Chceme reset, zní z hranické házené. Tým vede jako trenér pivot Brož

A stalo se. Jako hlavní kouč povede cementáře v nové sezoně Radim Brož. Navíc stále v extralize, díky rozšíření na 14 mančaftů.

184 centimetrů vysoký pivot působí v Hranicích od sezony 2007/08. Teď se posune do zcela nové pozice. „Vždy jsem byl zastáncem té hranické vize. Nejsem však naivní, aby ligu hráli jen Hraničáci. Jádro mančaftu by však hranické být mělo,“ míní novopečený kouč.

S týmem hrál ve zlaté éře, Hraničtí opanovali Český pohár a v extralize skončili druzí. „Byli jsme jiní. Vládli jsme skvělou partou. Na nikoho nezapomenu,“ zavzpomínal. Letos má s týmem, který dobře zná, skromnější cíle. V rozšířené soutěži, již doplní postoupivší Strakonice a slovenský Prešov, se chce především udržet.

„Loni to nedopadlo tak, jak jsme chtěli. Nefungovalo to, právem jsme byli poslední. Přitom předsezonní příprava byla jedna z nejlepších, jaké jsem zažil. Všichni jsme se pod to podepsali. Tým zůstal ze 70 procent stejný. Sport děláme proto, abychom vítězili. Abychom byli spokojení my a hlavně fandové,“ pověděl Brož.

V klíčových chvílích loňské sezony Hranicím chyběli zkušenější borci, v podobném smyslu se vyjadřoval i bývalý kouč Hudeček. „Tým byl mladý, chyběl jeden dva zkušení hráči. Nás „starých“ bylo málo. A mladí v okamžicích, kdy se lámal chleba, nedokázali vzít odpovědnost na sebe,“ přemítal Brož. A byť do týmu přišli noví hráči, o výrazném přísunu zkušeností se stále mluvit nedá.

Z brněnských Maloměřic, jež loni byly hlavním konkurentem Hranic v boji o záchranu, přestoupil Vít Kučera a z prvoligové Litovle Filip Dořičák. Tedy 26 a 25 let.

„Máme mladý tým, ale věřím, že se sehrajeme a budeme předvádět kvalitní hru i dobré výsledky,“ těšil se pro klubový web Kučera. Do A týmu se také nově dostali dva dorostenci – Jiří Hollaschke a Šimon Kubeša. Tým ještě jedná s jedenatřicetiletým obráncem Jakubem Dolákem. Litovelský házenkář působil dříve v nižších soutěžích v Německu.

„Ano, sice máme stále mladý mančaft, ale myslím si, že loni jsme si to vše otestovali a nabrali zkušenosti. Jednoznačně chceme vyhrát více zápasů než loni,“ věří Brož.

„Házenkářský trh má problém. Hráčů do extraligy moc není. Mančaft jsme začali skládat teprve v červnu, až když se potvrdilo rozšíření ligy. To už je problém sehnat hráče. Navíc jsme to dělali vše za pochodu. K tomu je nutno dodat, že Hranice asi nejsou ještě připraveny jít cestou zahraničních hráčů. Mentálně ani finančně,“ dodal trenér Cementu.

Možná by se mu s trenérskou kariérou začínalo líp v první lize, kam měly Hranice nakročeno. Za současné konstelace však musí Brož přímo do elitního kolotoče. „Ještě hledám někoho k sobě. Vést tým samotný by bylo obrovsky těžké!“ připustil.

Výzvy se ale nebojí. „Beru to jako obrovskou výzvu, ale spíš než tlak cítím natěšení. Hrozně mě to baví. Přípravu jsme začali 11. 7. a moc mě to naplňuje. Každý den se člověk naučí něco nového,“ usmál se Brož, který nejprve počítal s rolí asistenta.

„Přišli za mnou z vedení klubu, když jsem ještě nevěděl, že má pan Hudeček končit. Prvotní myšlenka byla, abych byl asistent. Po jeho konci mi ale nabídli funkci hlavního kouče. Bylo to hektické, upeklo se to rychle. Ani jsem neměl čas přemýšlet,“ odtajnil Brož, který je v případě potřeby připraven stále nastoupit. Stejně tak jako legendární gólman Josef Kučerka. „Plánujeme jeho velkolepý rozlučkový zápas. To se včas dozvíte!“ vzkázal Brož.