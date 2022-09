Na odchod pomýšlím, ale chci pomoci týmu, slibuje Solák

„Bylo by fajn, kdybychom mužstvo táhli, ale nejsem v něm jen já a Vojta. Přišel i Drago (Adam Ptáčník), což je také bomber, Čadris (Zdeněk Čadra), který by měl přinést zkušenost, klid, protože občas se stávalo, že jsme do toho v zápasech šli moc hrrr a kupili jsme chyby z přemotivovanosti. Snad nám to bude šlapat.

Jonáš Patzel přišel s pověstí, že bývá někdy až příliš negativní, když se mu nedaří. Musíte ho na trénincích hodně motivovat, aby byl pozitivnější?

Jonáš má před sebou velkou budoucnost, patří k největším talentům. Je takový, že když se mu něco nepovede, jde mu hlava dolů. Ale je to tím, že je mladý. Byl jsem stejný. Když se mi něco nepovedlo, chodil jsem se svěšenou hlavou. Změní se to věkem. Bude to lepší. Ostatně, kdo má dobrou náladu, když se mu nedaří? Jednoduché je o tom mluvit, ale těžší to je převést do praxe.

Tým mu určitě pomůže.

Rozhodně. Jsme tady od toho. Přece jen už máme něco odehráno. Snažíme se mladším předat, co jsme se naučili my od starších kluků, jako byli třeba Nemo a Michal (brankář Nemanja Marjanović a nynější trenér Michal Brůna – pozn. red.), kteří nám pomohli v rozvoji nejen hráčském, ale i lidském. Na nás teď je, abychom pomohli těm mladším hráčům.

Karvinský kádr se po titulu hodně změnil. Jaká bude vaše síla?

Řekl bych, že systém zůstal stejný. V přípravě jsem moc nehrál, ale podle toho, co jsem viděl, i když výsledkově se nám nedařilo, budeme hodně silní a budeme opět atakovat přední příčky. To, že jsme v přípravě neměli výsledky, neznamená, že jsme hráli špatně. Rozhodovaly malé chyby. Z mužstva cítím obrovskou sílu, a nejen pokud jde o individuální schopnosti. Naše velká zbraň bude opět parta. S novými kluky jsme si sedli i lidsky, což je ve sportu hodně opomíjené, ale důležité.

Budete v příští sezoně bojovat o své zahraniční angažmá?

Trochu vnímám, že to pro mě bude speciální, nové, protože předešlé ročníky jsem chtěl ještě zůstat v Karviné. Teď to není tak, že bych nechtěl pokračovat, ale věk mi běží, takže pokukuji po angažmá v cizině. Pro mě bude hlavní, abych byl zdravý a abychom uspěli jako tým. Nebudu hrát na sebe, abych se prodal. Nejdůležitější je úspěch týmu. Pokud bychom obhájili titul, budu šťastnější, než kdyby se mi povedlo nějaké super angažmá.

Nehrozí, že byste odešel třeba v polovině sezony?

Ne. Když už jsem tady, tak chci zůstat celý rok a týmu co nejvíce pomoci.