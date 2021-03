Největší šance mají házenkáři Karviné, Frýdek a Kopřivnice chtějí překvapit

Zatímco házenkáři Karviné patří mezi adepty na titul, týmy Frýdku-Místku a Kopřivnice mohou ve čtvrtfinále jen překvapit.

„Lovosice jsou favorit,“ potvrdil frýdecko-místecký trenér Daniel Valo. „Je ale fakt, že oba naše vzájemné duely v základní části byly nesmírně vyrovnané. Rozhodnou detaily.“

Valo připustil, že povzbuzením pro jeho tým může být minulá výhra v Lovosicích 33:32. „Kluci vědí, že se s nimi hrát dá,“ uvedl kouč. „Soupeř však má kvalitní mančaft, silný brankářský post, Jirku Motla, který je dlouhodobě jeden z nejlepších střelců soutěže, Jirku Boučka, který dlouho hrál v zahraničí. A je tam i Jonsson, švédský legionář, který nás v obou zápasech hodně potrápil střelami z dálky. K tomu mají talentované mladé kluky. Mají dobře poskládané mužstvo.“

Kopřivničtí v této sezoně vyhráli v Plzni 34:32. „Jenže play off je jiné a v odvetě u nás Plzeň vyhrála,“ připomněl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský porážku 25:30.

Přiznal, že Plzeň si ze všech soupeřů přál nejméně. „Má spoustu zkušeností, roky rokoucí hrají finále ligy, mají tituly. Ale budeme se snažit co nejlépe se na ně připravit,“ dodal Veřmiřovský.

Zubří jde do play off až z osmého místa. Přesto je karvinský trenér Michal Brůna v nejvyšší pohotovosti. „Víc jsem si přál Kopřivnici. Zubří hraje poslední dobou dobře,“ uvedl Brůna.

Karvinský pivot Jan Užek věří zkušenostem svého celku. „Máme Vojtu (Patzela), Sola (Soláka), Slávu (Mlotka), naši brankáři mají už něco za sebou. I já jsem několik play off hrál. A k tomu máme dravé mládí.“

Rovněž Michal Brůna je přesvědčený, že zkušenosti jsou na karvinské straně. „Zubří má mladý kádr, neodehráli tolik play off. Ale jsem jejich fanouškem, protože to jsou odchovanci, Zubřáci. Fakt se mi líbí,“ uvedl kouč.

Také on se snaží dávat příležitost mladým. „Prostor dostávali většinou v těch jednodušších zápasech, ale musejí se více rvát do první šestky. V této sezoně většinou, když jsem je nasadil, nezahráli to, co jsem si představoval. Druhou šestku zatím nemáme takovou, aby se herně blížila té první,“ řekl Michal Brůna.