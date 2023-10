Haproval nám útok, štvalo kouče lovosických házenkářů Jelínka

V semifinálové sérii loňské extraligy se házenkáři Lovosic museli uklonit Karviné a v sobotní repríze to dopadlo stejně, Lovci na palubovce úřadujících vicemistrů prohráli 24:31. „Samozřejmě nás to mrzí, zápas byl velice vyrovnaný, rozhodovaly detaily. Hlavně to, že nám ve druhé půli trochu haproval útok,“ mračil se do kamery České televize lovosický kouč Roman Jelínek.