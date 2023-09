Napřed učitel Pyško postavil zdi svého domu, následně pak zeď v brněnské brance

Starou brněnskou halu v Králově Poli s tribunou jenom na jedné straně, zato však postavenou hned vedle hřiště, má Vít Pyško v oblibě. Například na konci roku 2020 tam ještě za Frýdek-Místek proti Handballu Brno vystřihl představení s třinácti úspěšnými zákroky, za což byl tehdy zvolen Hráčem extraligového kola.

Od nové sezony je ošuntělá budova vedle stadionu fotbalistů Zbrojovky jeho domácím prostředím, a Pyško neskrývá spokojenost.

„Přiznám se, že je pár takových hal, kam rád jezdím. Třeba v Jičíně mě to taky hodně baví. Do Brna se mi vždycky jezdilo dobře, asi mi to tady sedí, a je jen dobře, že tady můžu předvádět, co umím,“ řekl poté, co Handballu v prvním duelu 1. kola Evropského poháru proti Zubří pomohl k výhře 28:22 úspěšností zákroků 43 procent. „Nebude každý zápas takový. Doufám, že přijdou ještě lepší, ale taky budou i horší. Pro gólmana je důležité, že se mu povede utkání v brzké fázi sezony, protože od toho, abych dostal osm rychlých gólů a šel střídat, v Brně nejsem,“ usmíval se.

Na jih Moravy ho poslala shoda několika okolností. Vedle ztráty zájmu z Frýdku-Místku to bylo i dokončení nejdůležitější části rekonstrukce rodinného domu, který s rodinou před časem koupil.

Přestože brněnský zájem registroval, nesázel v minulých letech moc na to, že se přestup někdy uskuteční. „Dřív nebylo v mých silách a časových možnostech skloubit práci na baráčku s odváděním takových výkonů, jaké by si Brno zasloužilo. Od rána jsem byl na stavbě, snažil jsem se co nejvíc udělat. To se povedlo, bydlíme,“ ulevil si.

A tak může poté, co postavil zdi pro svoji rodinu, postavit zeď do brněnské branky.

„Víťovi děkuji, byl neskutečný. Proto jsem ho chtěl,“ vysekl Pyškovi poklonu za pohárový výkon Pavel Hladík, trenér Handballu. „Máme skvělého mladého Tomáše Chmelu, to je budoucnost našeho klubu. Pro něho je ale v jednadvaceti letech složité být na vrcholu. Proto jsme chtěli Víťu k němu jako mentora. Něco ho naučí, za rok za dva nám s ním pomůže a Tomáš zatím dozraje. Víťa chce mentorovat, pro nás je to přestup hlavou,“ vysvětlil strategii Hladík.

Zatímco v 1. kole nového extraligového ročníku byl nejlepším brněnským hráčem zápasu vyhlášen Chmela, ve středu proti Zubří zazářil Pyško. Ve druhé půli a za jasného vedení domácích se nechal strhnout dokonce natolik, že se po jednom z úspěšných zákroků pokusil přes celé hřiště trefit prázdnou branku. Minul ji.

„Nechal jsem se unést emocemi. V přípravě jsem takhle gól už dal, vybojoval jsem tak červenou kartu a sedmičku. Letělo to ale úplně vedle, až se za to stydím. Kdyby to tam padlo, byl by to pro nás jednoduchý gól a Zubří by muselo znovu bušit do naší vynikající obrany. Nepovedlo se,“ pokrčil rameny vysoký vousáč.

Ve Frýdku-Místku už jen vyučuje

Hned při své brněnské premiéře se Pyško stal oblíbencem fanoušků. Z hřiště je ve středu mohutnými gesty hecoval, nechal se „dopovat“ i burcováním z lavičky.

„Zápas se mu povedl, o tom žádná. Hodně mu pomohla i tuhá brněnská obrana, za kterou se chytá jinak. Brno mělo dnes obranu o dost lepší než my, byla neprostupná. Dát 22 gólů je na Evropský pohár málo,“ řekl Štěpán Krůpa, Pyškův protějšek v brance Zubří.

Likvidovat šance soupeřů bude Pyško do Brna dojíždět po práci. Kuriózně totiž nepřetrhnul s Frýdkem-Místkem všechny vazby, a i když tam skončil jako hráč, pokračuje tam jako učitel tělocviku a informatiky na základní škole.

Proto mu v tom, aby se mohl stát posilou Handballu Brno, musela vyjít vstříc nejen rodina, ale i škola. „A taky v Brně trenér Hladík,“ nezapomněl Pyško připomenout. „V rámci svých možností dojíždím do Brna na tréninky a zápasy, zapadlo to do sebe. Asi uzrál ten správný čas tady být. Teď ještě udělat všechno pro to, aby toho ani jedna ze stran nelitovala,“ uvažuje gólman.

Ve středu večer se radoval nejen ze svého výkonu, ale hlavně z toho, že se jeho celku podařilo vykročit za postupem do 2. kola Evropského poháru. „Dokázali jsme nejen sami sobě, že nemáme plané řeči, kde chceme být. Že si jdeme tvrdě za tím, co chceme letos dokázat. Tým vyhrál, obrana šlapala nejlépe od začátku přípravy, a pokud si dokážeme udržet minimálně tuto úroveň, nemám strach,“ řekl brankář mužstva, které po opakovaných vyřazeních ve čtvrtfinále extraligy plánuje být v této sezoně v domácí špičce.