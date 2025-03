Že mě víc hlídají? Ani nevím, culí se brněnský kanonýr. Řádí i v play off

Pohyb na útočné polovině má tak hbitý a ruku tak rychlou, že když se rozhodne jít na branku, často to končí gólem. Za první dva zápasy čtvrtfinále zamířil brněnský borec Moješcik do sítě Lovosic, jimž se svým Handballem čelí, hned sedmnáctkrát.

Ne každý hráč, který září během sezony, dokáže to stejné zopakovat proti tuhým obranám v play off. Moješcik to zjevně svede. „Bitý je jako nezralé žito, každý se na něho připravuje. A stejně dává třetinu našich gólů. Každý mančaft takovou oporu potřebuje a my ji máme v něm,“ chválí svoji letošní posilu Pavel Hladík, trenér Brna.

Jenom dva hráči – shodou okolností také dva nastartovaní junáci Josef Jonáš z Dukly Praha a Frane Blaškovič z Nového Veselí – byli o prvním hracím víkendu vyřazovací části produktivnější než Moješcik.

„Přestože je Alex hodně mladý, je pro nás jeho přínos zásadní. Je hodně gólový, tahoun týmu. Prokazuje to celou sezonu a také v play off potvrzuje, proč jsme ho k nám z Frýdku-Místku přiváděli,“ pokračuje Hladík.

Moješcik v sezoně 168 gólů v základní části mu vyneslo korunu krále střelců extraligy. Nasázel je ve dvaadvaceti střetnutích. 17 gólů má na kontě v dosavadním průběhu play off, z něhož jsou odehrány dva duely čtvrtfinále.

Ačkoliv náladu ideální nemá, protože Handball oba úvodní duely série s Lovosicemi doma prohrál a je jeden zápas od nečekaného vyřazení, zrovna Moješcikova střelba mu vrásky dělat nemusí.

„Zrovna on hrál dobře,“ tvrdí kouč.

Přitom i Moješcik si hned v úvodu play off prošel několika výkyvy. Hluché pasáže měl hlavně v prvním z obou utkání na brněnské půdě, kdy střídal gólové série s dlouhými minutami, během nichž se ani v jasných pozicích nedokázal prosadit.

„Možná to chtěl brát až moc na sebe, tlačil se do střelby kolikrát zbytečně na sílu,“ uvažuje Hladíkův asistent Vojtěch Drápela. „Když jsme ale pak ve druhé půli prohrávali, byl to on, kdo zapnul a vrátil nás do hry,“ připomíná hned vzápětí druhou stránku Moješcikova výkonu.

Střežený i hrající legendou

S lovosickou obranou to má nejlepší střelec extraligy v play off o to těžší, že se v jejím středu tyčí dvaačtyřicetiletý velikán české házené Pavel Horák, ošlehaný bitvami na nejvyšší úrovni.

„Je to ohromná osobnost,“ souhlasí brněnský mládenec. „Ale každý se dá obehrát, nějak speciálně se na něho nezaměřuji,“ přidá okamžitě s bezelstným úsměvem.

Podobně bez zábran si počíná i na hřišti v útoku. Poté, co v prvním čtvrtfinále v sobotu skóroval desetkrát, ale Brno prohrálo 34:35, zapnul v neděli ještě víc a zaznamenal šest z prvních osmi úvodních branek Handballu. Až pak ho Lovosice dokázaly jakžtakž eliminovat.

„Pochopitelně jsme se na něho chystali stejně jako na každého dobrého hráče. Dívali jsme se na video, kam chodí, kam nechodí, z čeho střílí, z čeho ne,“ podotýká k obraně hostí její člen Patrik Stach.

Když už pak byla lovosická defenziva tak důkladná, že se o ni i Moješcik rozbíjel, přenechal elitní střelec pozice spoluhráči Marku Monczkovi, aby exceloval on.

„To k tomu patří. Změnili jsme tím rytmus hry, plus je Monczka lepší v herní variantě sedm na šest, k níž jsme se za nepříznivého stavu rozhodli,“ vysvětluje kouč Hladík.

Jeho svěřenci nicméně Moješcikovu palbu nepodrželi v obraně, navíc napáchali ohromné množství technických chyb. Po sobotní porážce padli v neděli 26:30.

Hladíkova pomoc sedmičkou

Otázka pro Handball před nadcházejícím víkendem v Lovosicích tedy zní: dokáže tým tyto chyby vytěsnit a zlepšit se v obraně? A pokud ne, může Moješcik ve své palbě ještě přidat a zachránit tak ambiciózní tým od vyřazení?

„Kdyby bylo po mém, dám pokaždé nejraději třicet gólů,“ pokyvuje hlavou šutér. Vzhledem k tomu, že dost šancí doma i zahodil, další vylepšení jeho střelecké bilance ve čtvrtfinále nemožné není. „Někdy to prostě nelepí. Chceš sebevíc a nejde to,“ krčí Moješcik rameny. Na tuhou obranu a zvýšenou pozornost soupeřů přitom jako kdyby vůbec nebral zřetel. „Asi jsem úplně nepocítil, že by se mi Lovosice nějak víc věnovaly. Párkrát jsem mohl vystřelit lépe, jenže jsem trefil brankáře doprostřed,“ prohodí.

Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball Brno. Alexandr Moješcik z Brna v klinči, vlevo Pavel Horák, vpravo Jiří Motl.

V jeden moment už byl svými zazděnými šancemi tak ztrápený, že při návratu do obrany sám nad sebou zalomil rukama a snažil se gestem nabudit.

Vytáhnout z křeče tehdy Moješcika pomohl i trenér Hladík. Velkým chtíčem svázaného střelce poslal navzdory jeho nepřesnostem na sedmičku, tu Moješcik proměnil a mizérii ze sebe setřásl. Navázal na to šňůrou pěti gólů v řadě.

„Je zákonité, že nějaké střely nepromění. Nejde dát všechno. Když na vás výsledek visí a máte dát deset gólů za zápas, tak na to odpovídající počet pokusů prostě mít musíte,“ vyloží bez zaváhání zkušený kouč.

Dobře ví, že čím víc bude Moješcik v klidu, tím větší šanci zvrátit sérii Handball má.