Při loučení s trenérkou došlo i na slzy. Kvášová jde do Francie

Dlouho platila za jednu z mála reprezentantek, které nikdy nehrály v zahraničí. Prakticky celou kariéru strávila v pražské Slavii. Když s házenou na nejvyšší úrovni skončila, krátce nastupovala za Havlíčkův Brod. Návrat přišel na konci sezony 2018/19, kdy vyslyšela přání kamarádky, bývalé spoluhráčky a trenérky Písku Kateřiny Keclíkové. Hana Kvášová pomohla Jihočeškám k záchraně a v uplynulém ročníku vedla mladý celek jako jedna z hvězd Interligy.

Fungující spolupráce ale minimálně na rok končí. Kvášová dostala ve 30 letech další nabídku ze zahraničí. A tentokrát na ni kývla. „Oslovila mě Veronika Malá, která se zná s novým trenérem týmu ve Francii. Jestli bych o to vůbec měla zájem, protože ví, že mám děti a v zahraničí jsem ještě nehrála,“ popisuje.

„Celou kariéru jsem to chtěla venku zkusit. Ale vždy u mě převládl strach z jazykové bariéry, z nového prostředí, kde nikoho neznám. Svou roli už pak hrály i děti. Ale teď se to sešlo tak, že jsem si řekla, že do toho půjdu. Nechtěla jsem si celý život vyčítat, že jsem žádnou šanci nikdy nevyužila,“ vysvětluje nová posila druholigového týmu Sambre Avesnois Handball.

Kvášová vychovává pětiletá dvojčata, která za rok půjdou do školy. Ve Francii podepsala roční smlouvu s případnou opcí. „Radili jsme se doma s manželem a shodli jsme se, že do toho půjdu. Hrát v zahraničí je sen každého sportovce. Člověku to otevře oči a také vidí, jak to chodí jinde. Moc se těším a jsem zvědavá, jaké to tam bude,“ uvádí. Na českou reprezentantku čeká náročnější soutěž. „Druhá francouzská liga je profesionální, o úroveň vyšší než první česká. Můj nový klub je z malého městečka, kde fanoušci na každý zápas zaplní halu,“ těší se.

Házená je ve Francii celkově na daleko vyšší úrovni. „Klub je finančně silný a pod novým trenérem se tým hodně mění, což je pro mě výhoda,“ doplňuje Kvášová, jež plánuje po roční štaci zamířit zpátky. „Za rok se vrátím. Pokud mě tedy v Písku budou chtít,“ usměje se.

Jenže odchod opory tolik nepotěšil trenérku píseckých házenkářek Kateřinu Keclíkovou. „Probíraly jsme to ze všech možných pohledů. Hanka si chce zkusit zahraničí a já jí to přeju. U mě vyhrálo hledisko kamarádky před tím trenérským. I když je jasné, že nás to oslabí,“ nepopírá koučka.

„Jsme s Katkou nejlepší kamarádky, vzájemně se podporujeme. Je pro mě těžké a až nepříjemné odejít. Když jsem se rozhodla, tak se smála a říkala, ať nikam nechodím, že jí budu chybět. Že o mě nechce přijít. Ale samozřejmě mě podporovala, sama si také rok ve Francii zahrála. Při loučení byly i slzy. Ale rok uteče rychle a za chvíli mě tady zase má,“ chlácholí Kvášová nyní už bývalou trenérku.

„Katku chápu. Přeci jen jsem byla jedna z nejzkušenějších hráček a všechno klapalo. Dařilo se nám a měly jsme výborné výsledky. Tým se hodně zlepšoval a věřím, že bude šlapat dál,“ doplňuje.

Písek čeká Final Four poháru

Písecké hráčky se tak budou muset učit hrát bez svého lídra. „Příští sezona bude pro nás křest ohněm. Ale už letos jsme se snažily učit hrát bez ní, protože soupeřky na Hanku často hrály osobní obranu. Holky ze sebe vydaly maximum, ale vždy jen v části zápasu. Je třeba, aby to vydržely celé utkání,“ uvědomuje si Kateřina Keclíková, jež by u týmu měla pokračovat dál.

Jihočešky budou chtít svoji hvězdu alespoň částečně nahradit. „Jiné odchody snad nebudou. Chceme kádr posílit, pracujeme na tom, zatím nic hotového není. Ráda bych v týmu měla nějakou zkušenější hráčku. Uvidíme, jestli se po mateřské vrátí Alena Stellnerová,“ přemítá.

Po několika sezonách, které končily jarním bojem o záchranu, Písek v minulém ročníku dlouho usiloval o to, aby se dostal do skupiny o titul. Nakonec skončil sedmý, ale 27 získaných bodů by v předchozích sezonách stačilo na vyřazovací boje. „Na play off už jsme měly jen teoretickou šanci. Nepovedlo se nám splnit předsezonní cíl, ale i tak můžeme být s minulým ročníkem spokojené. Pro holky to bylo hodně motivující a dokázaly si, že mohou hrát prakticky s každým,“ chválí si trenérka.

Písecký Sokol se dostal i mezi čtyři nejlepší v domácím poháru. Ten se odložil na 22. až 23. srpna. „Final Four bylo asi největším úspěchem sezony. Dohrávat se bude před začátkem nového ročníku. Otázka je, když má soutěž patřit do minulého roku, v jakých se bude hrát sestavách. Ale to musí rozhodnout svaz. Pro nás to bude i výborná příprava a kvalitní zápasy,“ potvrzuje.