Čtyři nové hráčky. Házenkářky Písku posilují, nahradí hvězdu Kvášovou?

Jihočešky loni soupeřily v popředí o play off a zažily skvělý ročník. Po sezoně však Kvášová zamířila na své první zahraniční angažmá do druhé francouzské ligy a objevily se obavy, jak moc to tým ovlivní.

Jenže nemusí být tak zle. Naopak.

Písku se podařilo přivést několik kvalitních házenkářek a v novém ročníku může mít klidně ještě vyšší ambice.

„Tým si bude sám před sezonou určovat cíle a jsem sama zvědavá, s čím přijde. Osobně věřím, že by ambice nemusely být malé. Tiše doufám, že budou stejné jako loni nebo třeba i vyšší,“ přeje si trenérka Kateřina Keclíková.



V minulém nedohraném ročníku Jihočešky nakonec marně bojovaly o svou předsezonní metu, kterou byla účast v play off. Skončily sedmé, avšak na čtvrtý český celek, Olomouc, ztrácely pouze tři body.

Dvěma nejvýraznějšími posilami mají být Michaela Boorová a Tereza Pokorná. Druhá jmenovaná by měla zejména v počtu branek nahradit hvězdnou Kvášovou.

„Sama jsem s ní hrála. Když jsem se dozvěděla, že na Slavii končí, tak jsem ji oslovila. Domluvily jsme se a jsem moc ráda, že ji budu mít v týmu. Terka je typ spojky, která umí střílet z dálky, což pro naši hru také potřebujeme. A Hanku zastoupí i na obranné pozici trojky,“ líčí koučka.

Pokorná přichází z pozice čtvrté nejlepší střelkyně nejvyšší soutěže z minulé sezony. Bývalá juniorská reprezentantka, která už nastoupila i za seniorský národní tým, nastřílela 143 branek a se Slavií si zahrála i pohár EHF.



Michaela Boorová je píseckou odchovankyní a po dvou letech se vrací z Veselí nad Moravou.

„Chtěla si vyzkoušet angažmá v jiném klubu, což chápu. Ale jsem ráda, že se vrací do Písku, kde s házenou začínala. Míša je po lehčí operaci kolene, takže se k týmu připojí později. Díky ní se vyrovná síla na křídlech,“ těší Keclíkovou.

Návrat po mateřské dovolené

Na pondělním startu letní přípravy se bývalé házenkářce hlásily i další dvě nové hráčky. Obě by měly v příští sezoně působit v klubu na hostování.

„Jitka Kutlvašrová přichází z Havlíčkova Brodu. Je to mladší sestra Hany Kvášové. V Písku už kdysi hrála, oslovili jsme ji znovu. Ona měla zájem a těší mě, že se k nám přidá,“ představuje.

Druhá posila na hostování dorazila z Českých Budějovic. „S Annou Dolejšovou řešíme, jestli vše půjde časově skloubit. Věřím, že ano. Tým by se tak znovu zkvalitnil i rozšířil,“ uvádí trenérka.

S posilováním ještě nemusí být konec. Klub počítá i s návratem pivotky Aleny Stellnerové po mateřské dovolené.

„Chce se přidat k našim tréninkům, ale zatím se nedá odhadnout, kdy to přesně bude. Výhledově s ní počítáme, v průběhu sezony se určitě zapojí. Vytvoří se tím tlak na Verču Benešovou, která sice měla skvělou uplynulou sezonu, ale díky konkurenci se budou hráčky stále zlepšovat,“ tvrdí.



Na hřišti tak v píseckém dresu bude řada hráček, které by mohly zastoupit oporu uplynulé sezony. „Nahradit Hanku bude těžké hlavně v kabině, je to přirozený lídr. Holky v současném týmu jsou mladší, ale určitě z nich vyplyne tahoun,“ věří Kateřina Keclíková.



Úvod přípravy tak byl pro písecký tým velmi optimistický. „Sešlo se nás dost. Nálada byla pozitivní, holky mají chuť. Všechny jsme se už těšily, že můžeme trávit čas společně,“ hlásí trenérka. Během května po rozvolnění opatření tým tři týdny pracoval na fyzické kondici. Ke společnému tréninku se Jihočešky vrátily po pěti týdnech volna.

V létě má Písek naplánovaný zatím jeden přátelský duel - 17. srpna proti Kynžvartu. O dalších dvou zápasech se jedná. Na konci srpna by pak celek měl sehrát Final four domácího poháru.

„Začneme klasickým letním drilem - delší i kratší tratě, posilovna. Spolupracujeme s kondičním trenérem Jiřím Merglem i kulturistou Tomášem Kolínským. Naše příprava má koncept a bude to pestré. Sama z hráčské kariéry vím, že je to důležité, aby si hráči s trenéry nelezli na nervy, ještě než začne sezona,“ směje se Keclíková.

Hovoří se o tom, že by do příštího ročníku nakonec nezasáhlo Veselí nad Moravou. Bez něj by interligu hrálo pouze 12 týmů. Už dříve se nepřihlásily slovenské celky Hlohovec a Bánovce. Nováčkem bude vítěz první ligy Plzeň.

„Uvidí se až krátce před sezonou, jak na tom kdo bude. Hráček není na trhu tolik a je otázka, komu se povedlo posílit a kdo oslabil,“ nepředbíhá písecká trenérka.