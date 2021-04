Házenkářka Kvášová po sezoně končí ve Francii a vrací se zpět do Písku

„Už mi přišlo několik nabídek, nad všemi jsem popřemýšlela, ale už mám jasno. Vracím se do Písku. Jsem ráda, že tato nabídka přišla a můžu zase obléci dres Písku. Doufám, že příští sezona zase bude něčím výjimečná a budu moct pomoci k dosažení co největších úspěchů,“ uvedla Kvášová v tiskové zprávě českého svazu.

Kvášová, dříve hrající pod dívčím jménem Kutlvašrová, si vloni chtěla vyzkoušet angažmá v cizině. V roce 2017 oznámila ukončení kariéry, ale pak se vrátila do domácí soutěže a později i do reprezentace. S národním týmem se chystá na nadcházející play off kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Švýcarsku.