Hráčů se smlouvou ubylo. Chceme se dostat výše, zní z Frýdku-Místku

Gřešek: Lidsky jsme si sedli Pivot házenkářů SKP Frýdek-Místek Adam Gřešek věří, že tato sezona bude mnohem lepší, než byla ta minulá, v níž tým bojoval o záchranu. „Minulou sezonu nám trochu chyběla nějaká vůdčí osobnost, hráč, který si zjedná pořádek. Byli jsme hodně mladý, nezkušený tým, což šlo vidět na výsledcích,“ řekl pětadvacetiletý Gřešek. „Letos jsme si moc dobře sedli lidsky. Jako tým. Je to příjemná změna.“ Takže v čem by tato sezona mohla být lepší?

Doufám, že ve všem. (směje se) Všechny nás to teď baví a to je asi největší rozdíl oproti minulé sezoně. Hlavně abychom si to přenesli do soutěže. Pak se dostaneme výše. A souhlasím s naším trenérem, že budeme rádi za každý posun v tabulce. Je play off reálné?

Těžko říct, ale z přípravy i úvodu ligy mám mnohem lepší pocit než loni. Doufejme, že o záchranu už hrát nebudeme. To je snad horší než hrát o titul, protože když spadnete, přijdete o všechno. V minulé sezoně nám chyběly zkušenosti. Když nám to nešlo, nenašel se nikdo, kdo by hru uklidnil a vzal to na sebe. To se nyní změnilo. Doufám. Jak vnímáte nynější situaci kolem koronaviru, kvůli němuž máte některé duely odložené?

Poznali jsme to už v přípravě. Doufejme, že výpadků přibývat nebude. Ale kvůli tomu, že minulý extraligový ročník skončil předčasně, jsme se připravovali na soutěž od dubna do září, což tak dlouhou nikdo z nás asi nezažil.