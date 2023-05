Karvinský gólman Galia: Teď hrajeme doma a musíme to urvat za každou cenu

„Bohužel jsme nezachytili začátek, což se s námi táhlo celé utkání. Ale asi nikdo nepočítal, že finále skončí 3:0. Teď hrajeme doma a musíme to urvat za každou cenu. A když ne, potkáme se v Plzni v pátém zápase,“ řekl karvinský brankář a asistent trenéra Martin Galia.

Podobně jako v prvním duelu v Plzni brzy střídal Mokroše. „S Péťou jsme domluvení, že pokud nemá potřebný počet zákroků, tak se vyměníme,“ uvedl Galia. „Už jsem ho pak do brány nechtěl pouštět, protože předtím v Karviné chytal výborně. Aby si ten dojem nechal. Počítám, že u nás bude opět fenomenální.“ Karvinští šli do druhé půle s tříbodovou ztrátou. Jenže šest a půl minuty nedali gól, než se z křídla trefil Široký a snížil na 17:22.

„Nechytili jsme začátek ani jednoho poločasu,“ povzdechl si Martin Galia. „O přestávce jsem klukům říkal, že je to dobré, že smazat tříbrankovou ztrátu jsou dvě minuty práce. Bylo to však záhy o pět, což se těžko obrací. Trochu jsme měli dole hlavy, do toho únava. Ale to je jedno. Doma to urveme.“

Hosté doplatili především na špatnou obranu. Galia se často rozčiloval. „Bohužel kluci se nedostali do rytmu, a když jsou k tomu unavení, dělají chyby, které se opakují,“ řekl Martin Galia.

„Karvinská obrana je kvalitní, ale také se unaví. Čím víc ji zatížíme, tím větší šance bude, že se prosadíme do výhodnější střelecké pozice,“ upozornil plzeňský trenér Petr Štochl. „Připadá mi, že se ve finálových zápasech zlepšujeme. Od poměrně špatného výkonu přes velmi dobrý poločas až po dnešních výstavních šedesát minut.“