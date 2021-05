Finálová trilogie. O titul se znovu rvou házenkáři Plzně a Karviné

Když pomineme loňský výpadek, kdy play off přetrhla koronavirová nákaza, píše extraliga házenkářů už roky finálový scénář se stejnými aktéry v hlavních rolích. Plzeň vs. Karviná. Potřetí v řadě se v sérii o zlato utkají stejní rivalové. A nutno podotknout, že je to i logický vývoj, tyhle kluby poslední roky vládnou tuzemské házené.