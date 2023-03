Házenkáři Plzně obhájili po výhře nad Karvinou Český pohár

Po zcela vyrovnané první půli odskočili Plzeňští krátce po změně stran až na pětigólový rozdíl. Úřadující mistr se několikrát přiblížil na dostřel, zcela smazat manko se však Karviné nepodařilo.

„Bylo to kdo s koho, prestižní utkání. Tým odvedl velmi dobrý výkon, zápas měl velmi dobrou úroveň. Rozhodují maličkosti, dnes hovořily v náš prospěch. Možná ve druhé půli brankáři, náš chytil o tři čtyři rány více,“ řekl v nahrávce pro média plzeňský trenér Petr Štochl.

Nejlepším střelcem Plzně byl Nikola Kosteski s osmi góly, zdatně mu sekundovali Tomáš Nejdl s Danielem Bláhou. Karvinským nepomohlo ani sedm branek Patrika Fulneka.

„Věděli jsme, že to bude tvrdé a hlavně bojovné utkání, že to bude na knap. Nám bohužel došly síly, ve druhém poločase už jsme nedokázali ustát tlak. Věřím, že si to znovu rozdáme ve finále play off extraligy,“ uvedl hrající trenér Karviné a brankář Martin Galia.

Tradiční rivalové si rovným dílem rozdělili poslední čtyři extraligové tituly. Oba vzájemné zápasy v této sezoně ovládla stejně jako pohárové finále před pěti lety Plzeň, která do finále prošla přes České Budějovice, Vršovice, Jičín a Brno.