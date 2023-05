Titul v ohrožení. Ale doma to ještě otočíme, slibuje mostecká Cholevová

„Jsme velmi zklamaní, zápas nám vůbec nesedl. Ale je to jen první poločas, a jestli Most něco umí perfektně, tak je to hrát do poslední vteřiny. Určitě do toho dáme všechno a věřím, že to doma ještě otočíme,“ nevzdává se mostecká střelkyně Charlotte Cholevová, která zmírnila porážku Andělů deseti góly.

Slávistky díky pevné obraně vedly už po poločase 19:12, po změně stran svěřenkyně trenéra Jana Salače navýšily náskok až na 11 branek. Mostečanky v play off prohrály poprvé po 20 zápasech. Slavia útočí na osmý titul v samostatné historii, naposledy slavila v roce 2010. Od té doby byla sedmkrát ve finále, ale ani jednou neuspěla, z toho šestkrát prohrála s Mostem. Černí andělé naopak v play off naposledy podlehli v roce 2017 právě Slavii v úvodním finále.

K sobotnímu vítězství slávistek přispěla jedenácti zákroky brankářka Petra Kudláčková. „Naše obrana byla skvělá po celý zápas, což mi strašně pomohlo. Doufám, že si to přivezeme i do Mostu,“ říkala v České televizi Kudláčková.

Mostecká korekce v závěru ji trochu mrzela. „Musíme brát to, co je. A poprat se o co nejlepší výsledek v Mostě. Kdyby nám někdo řekl před zápasem, že budeme trošku přešlé z toho, že to není o jedenáct, ale jen o šest, tak bych se asi smála,“ uvedla. Rozhodnuto zdaleka není. „V odvetě se může stát úplně všechno. Mám za sebou moc finále s Mostem a vím, co všechno může nastat. Určitě to není hotové, já pojedu do Mostu s tím, že se ten první zápas vůbec nehrál.“

Ani Mostečanky nepůjdou do domácí odvety odevzdané. „Mohlo to být horší, stáhly jsem to z jedenácti na šest, určitě se nevzdáme a budeme bojovat,“ slibovala Cholevová. Druhé finále odstartuje v Mostě v sobotu v 17.10, zápas bude vysílat Česká televize.