Chci si ještě zahrát play off, říká brankář Veverka o návratu do Jičína

„Spíš jsem si myslel, že už to bude uzavřená kapitola,“ vypráví házenkář, jenž se přesto o víkendu s družstvem Jičína pustí do další extraligové sezony.

Stane se tak na prahu jeho čtyřicítky, do německého Freibergu, týmu čtvrté nejvyšší soutěže totiž odešel v osmatřiceti. Jako dlouholetá opora Jičína, kterému před jedenácti lety pomohl k zatím jedinému mistrovskému titulu.

Nyní se vrací do kádru týmu, v němž bude nejstarší, a tudíž nejzkušenější.

Co jste zjistil v jičínské kabině?

Potkal jsem tam mládí. Mladých kluků je dost, nás starších moc ne. Jiná cesta ale není a já s tím problém nemám. Většinu kluků znám, většina totiž prošla mládežnickou základnou Jičína, pamatuji je, navíc jsem jičínskou házenou sledoval i ty dva roky, ve kterých jsem byl v Německu.

Jaké to bylo ve čtvrté nejvyšší soutěže v zemi, kde je házená velmi populární?

Velmi dobrá zkušenost. Mimo házenou určitě jazykově a vedle toho také to, jak tamní lidé i z klubu vnímají sport. Mají pro vás pochopení, když se vám nedaří, byli srdeční, milí a měli respekt z toho, že něco umíte.

Hrál jste sice v zahraničí, ale kabina pro vás tak cize nevypadala.

Souhlasím. Když jsem tam přišel, tak nás tam vedle českého trenéra působilo sedm českých hráčů. V tom to bylo přece jen hlavně na začátku jednodušší.

Jakou úroveň má podle vás čtvrtá nejvyšší soutěž v Německu?

Velmi slušnou, týmy z horních příček tabulky by v české extralize podle mě hrály o play off.

Takže hodně kvalitní hráči. Jak se klubům daří je získat?

Řada hráčů za sebou má dokonce zkušenosti z nejvyšší bundesligy. Takže kvalita i proto, že zdaleka ne všichni jsou za zenitem výkonnosti, spíše naopak. Kluby jsou schopné je dost slušně zaplatit, ale také jim sehnat práci.

S prací v Německu to ale nebyl váš případ, že?

Ne, ne. my jsme dojížděli, plné auto z Prahy. Trénuje se dvakrát týdně, k tomu zápas.

Teď vám alespoň poměrně časté cestování přece jen odpadne...

Ne tak docela. Bydlím kousek od Prahy, do Jičína celou dobu dojíždím. Bude to teď jen kratší, ale tak velký rozdíl zase ne.

Jak se vašemu německému týmu po ty dva roky dařilo?

Zase tak úspěšní jsme nebyli. V první sezoně jsme chvíli byli dost dole a hrozil boj o záchranu. Tomu jsme se ale nakonec vyhnuli a posunuli jsme se do středu tabulky. Druhá byla pro nás horší v tom, že jsme někteří hráli jen do začátku prosince, pak přišly nějaké potíže a rozešli jsme se.

Sezona pro vás tak skončila předčasně?

Neskončila. Měli jsme možnost sehnat si angažmá, takže jsem se posunul o soutěž níž a sezonu dochytal v drážďanské regionální lize.

Nyní se chystáte na návrat do extraligy v dresu Jičína. Jak k tomu vlastně došlo?

Manažer Babák mě oslovil ve chvíli, kdy do Plzně odešel Daniel Grabemann. Jak jsem již řekl, kluky z Jičína jsem celé ty dva roky sledoval, líbí se mi atmosféra, ve které se házená v Jičíně dělá, proto jsem souhlasil a jsem zpátky.

Vracíte se do týmu, jenž v posledních sezonách stojí na hranici postupu a nepostupu do play off, v té zatím poslední se to týmu těsně nepovedlo.

Vím to, bylo to podobné i v posledních sezonách, které jsem v Jičíně odehrál. Myslím si, že to bude znovu s play off těžké a vyrovnané, že tam bude víc týmů jako jsme my. Já jsem ale přišel i proto, abych si ho znovu zahrál.

Co bude podle vás důležité pro to, aby se to povedlo?

Samozřejmě se musí dařit. Jak už jsem říkal, bude to hodně vyrovnané, a důležité proto bude, aby se nám co nejvíc vyhýbala zranění. Aby se nestalo, že vlivem absencí bychom prožili hluchý měsíc a celý nebudeme bodovat. To se potom těžko dohání. Klukům se to v minulé sezoně stalo.

Máte za sebou všechny přípravné zápasy, některé s lepším, některé s horším výsledkem. Co vám o síle družstva ukázaly?

Vcelku příjemně mě překvapily. Minimálně útok, tam to fungovalo. Máme hodně mladých a mladí se hrnou dopředu. Někdy to bylo horší v obraně, ale uvidíme.

Do extraligy vstoupíte zápasem v Kopřivnici, která pro Jičín v poslední době nebývá – hlavně na domácí palubovce – příjemným soupeřem. Co od zápasu čekáte?

Je pravda, že od pár let staré série v play off panuje mezi oběma družstvy trochu větší rivalita a už předtím nebylo jednoduché v Kopřivnici vyhrát. Jde sice o první kolo, ale podle mě to bude zápas soupeřů, kteří budou patřit právě mezi ty, již se budou rvát o play off. Kopřivnice byla sice loni dost vysoko, ale přece jen jim několik hráčů odešlo. Čekám tak vyrovnaný zápas, já osobně věřím, že si pojedu pro vítězství.