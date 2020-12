Na sváteční házenou byl zvyklý jako hráč, bundesliga běžně nabízí zápasy na Štěpána. Ale aby se těsně po rozbalování dárků bojovalo o nejcennější klubovou trofej kontinentu? „Je to pro mě zvláštní rok. To ovšem nejsem výjimka, to platí pro celé lidstvo,“ usměje se Jícha.

„Nehrajeme sérii na deset utkání, tohle bude 60 minut a nikdy nevíte, co se stane. Zároveň se může stát to, že přiletíme do Kolína, dva brankáři budou pozitivně testovaní a asi si tam stoupnu já...“ Filip Jícha