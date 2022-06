Můžeme být nepředvívatelní, vyhlíží Jícha osmý start ve Final Four

„Liga mistrů je to nejlepší, co může být. Na to člověk nikdy nezapomene. Jsme trochu outsidery, díky tomu můžeme být ještě nepředvídatelnější,“ řekl Jícha agentuře SID.

Na jeho bohaté zkušenosti bude Kiel spoléhat. Bývalý nejlepší házenkář světa před tím však varuje. „Pokud na Final Four k něčemu přistupujete, jako že to znáte, tak prohrajete,“ uvedl čtyřicetiletý rodák ze Starého Plzence.

Předloni jako první v historii ovládl Ligu mistrů jako hráč i trenér s jedním klubem.. Tehdy se Final Four kvůli opatřením proti koronaviru hrálo bez diváků, na které se nyní Jícha těší. V Lanxess Areně by mělo být téměř 20 tisíc fanoušků.

„Sám se ptám, jak jsme to mohli ty dva roky bez diváků vydržet. Očekávání a napětí je o to větší, i když předvést špičkový výkon v takové kulise není snadné,“ prohlásil Jícha.

Sobotní zápas Kielu s Barcelonou začne v 18 hodin, předtím se utkají Veszprém a Kielce. Katalánský klub je s deseti tituly rekordmanem soutěže. Kiel ovládl Ligu mistrů čtyřikrát.