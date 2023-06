Jícha a Čumplová byli zařazeni do Síně slávy evropské házené

Na galavečeru ve Vídni byli zároveň premiérově vyhlášeni nejužitečnější evropští hráči uplynulé sezony. Ocenění MVP získali jeden z lídrů dánských mistrů světa Simon Pytlick a norská brankářka Katrine Lundeová, spoluhráčka Jany Knedlíkové a Markéty Jeřábkové v týmu vítěze Ligy mistryň Kristiansandu.

Jedenačtyřicetiletý Jícha v současnosti působí jako trenér Kielu, se kterým nedávno získal potřetí titul jako kouč. Mezi legendy byl ale uveden za hráčskou kariéru, a to v kategorii levých spojek.

Jícha si v roce 2010 vysloužil ocenění pro nejlepšího házenkáře světa, s Kielem se radoval ze sedmi bundesligových titulů a dvakrát s ním vyhrál Ligu mistrů, s Barcelonou dvakrát ovládl španělskou ligu.

Petra Čumplová v českém dresu v roce 1998

O devět let starší Čumplová patří do kategorie levých křídel. Trojnásobná česká házenkářka roku také dlouhodobě působila v Německu, kde s Leverkusenem získala tamní pohár. Autorka 939 reprezentačních gólů byla v roce 2000 zařazena do výběru světa a třikrát si vysloužila nominaci do nejlepší evropské sestavy.