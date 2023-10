Herajtův den. Nejlepší zápas v sezoně, liboval si plzeňský gólman

Sedmadvacetiletý brankář byl základním stavebním kamenem k výhře 28:22, po které se Talent tým Plzeňského kraje opět posunul do čela extraligové tabulky.

„Můj nejlepší zápas v sezoně. Zatím se mi moc nedařilo, snad jsem se dostal do nějaké formy a budu v tom pokračovat,“ hlásil Herajt.

Chytil se hned v úvodu utkání, kdy pochytal pár ran. A na dálku sváděl gólmanský souboj s veteránem Galiou, který se vydatně činil na opačné straně.

„Já se divil, že jsme v první půli neprohrávali, Galoš toho pochytal strašně, z dálky snad branku nedostal. Jsem rád, že jsme šli do kabin s malým náskokem a po přestávce se klukům začalo v koncovce víc dařit.“

Do haly na Slovanech dorazilo přes tisíc lidí, atmosféra připomněla jarní finálovou sérii těchto klubů. „Karviná je motivace sama o sobě. Plus diváci, bylo narváno. I oni mě hnali k co nejlepšímu výkonu, za to jim děkuji,“ vzkázal Herajt.

Připustil, že k vysokému procentu úspěšných zákroků brankáři pomůže i znalost střelců soupeře. „Střelci zase znají gólmana, ale osobně to vnímám tak, že větší výhoda je to pro mě. Ty kluky znám, hrajeme proti sobě spoustu let. K tomu je potřeba chytnout začátek. Během prvních deseti minut se do zápasu buď dostanete, nebo je to horší,“ uvažoval.

Momentka z extraligového utkání Talent Plzeň - Baník Karviná

Doposud mezi tyčemi dostával větší prostor Herajtův parťák Karel Šmíd. Teď trenéři vsadili i na to, že Herajt deptal Karvinou ve zmíněném finále a táhl tým k titulu. „Určitě mi tahle zkušenost dodala větší sebevědomí.“

Zlomový zákrok předvedl deset minut před koncem za stavu 22:19, kdy chytil sedmimetrový hod Harabišovi a Talent vzápětí získal rozhodující trhák. Karvinský levák přitom předtím ze stejného místa dvakrát překonal Šmída. „Kája je na sedmičky specialista. Na obě si také sáhl, bohužel mu míč propadl. Tak jsem tam šel na třetí já a zkusil takovou kravinu. Nevěděl jsem, co proti Harabišovi udělat vysunutý vpředu, tak jsem na poslední chvíli zalezl na čáru. A vyšlo to,“ usmíval se.

Výhra posunula obhájce titulu po sedmi kolech do čela našlapané tabulky, za Plzní jsou však jen s jednobodovým odstupem seřazení Karviná, Dukla a Brno. „Ztratili jsme doma zbytečně bod s FrýdkemMístkem, v dalších zápasech se nám i přes výhru nedařilo tak, jak bychom si představovali. Tohle je pro nás určitě velká vzpruha,“ konstatoval Herajt.

Nadcházející sobotu čeká Talent další náročný test, míří na horkou půdu Zubří. „Myslím, že to bude minimálně stejně náročné jako proti Karviné. Zubří je doma extrémně silné, zvlášť proti nám. Je to vždycky boj, ženou je diváci, občas atmosféře podlehnou i rozhodčí. Bude to hodně náročné,“ varoval gólman Talentu.