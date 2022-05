Plzeňský brankář Herajt: Byla by bomba finálovou sérii otočit

„Stahovali jsme, byli jsme v laufu, já v brance také. Mohlo to být o tři góly. Bohužel jsem balon blbě chytil, trochu mi sklouzl a docela dost jsem branku minul. Moje chyba. Kdybych dal, byli bychom obratu blíž,“ ohlíží se šestadvacetiletý Herajt za sobotní porážkou 24:29.

Ve středu od 17 hodin se v Plzni hraje čtvrtý zápas a obhájce titulu už nemá kam couvnout. Stav série je 2:1 pro Karvinou. Pokud Talent padne, Baník oslaví titul.

Jste ve stejné situaci jako ve čtvrtfinále i semifinále. Věříte, že také finále ještě otočíte?

Doufám, že to dopadne stejně jako s Brnem a Zubřím. Byla by bomba sérii ještě otočit. Ale bude to strašně těžké, Karviná je skvělý soupeř. Teď se však soustředíme jen na středu, dál se nekoukáme. Musíme za každou cenu vyhrát. Věřím, že se nám to povede a pak si to v neděli v Karviné rozdáme o všechno.

Zatím vám ve finále vždy utekl začátek zápasu. Co s tím?

Musíme na tom zapracovat. Naposledy v Karviné nám zase nevycházela koncovka, ani nám v brance se moc nedařilo. Je to škoda. Kdybychom neprohrávali o devět branek, po půli bychom to dokázali dotáhnout. To už jsme hráli dobře.

Máte nějak v hlavě, že ve středu to může být poslední zápas sezony?

To si nepřipouštím, takhle vůbec nepřemýšlím. Nikdo z nás to tak nebere. Jdeme do toho s tím, že prostě musíme vyhrát.

Až na první duel se vám daří držet na uzdě kanonýra Patzela, ale zase se na druhé spojce rozstřílel Solák. Je těžké je bránit?

To je logické. Když si dobře pohlídáme Vojtu, zase má Dominik Solák na pravé spojce víc prostoru. Hrají v útoku bez gólmana, nás je o jednoho méně a je těžké se s tím vypořádat, uhlídat dvě tak kvalitní spojky. V Karviné nás navíc překvapili novým signálem, zabíhalo druhé křídlo do pivota, dali nám z toho strašně jednoduchých gólů. Doufám, že to příště zvládneme lépe.

Co říkáte na výkony karvinského protějška Petra Mokroše?

Peťa se v poslední době strašně zvedl, chytá fakt dobře. Letos dostává víc příležitostí než Marjanovič a ukazuje své kvality. Mají tam jako trenéra gólmanů Galoše (Martina Galiu) a je vidět, že Petrovi hodně pomáhá, jde výkonnostně nahoru.

Vy se točíte s Karlem Šmídem. Kdy se dozvíte, kdo půjde do branky ve středu?

Až těsně před zápasem. Uvidíme, kdo půjde chytat. Karlovi to teď šlo, bohužel měl v Karviné chvilku výpadek, ani obrana mu nepomohla. Šel jsem tam já, ale na konci jsem také dostal pár blbých gólů. Tak uvidíme, co nyní trenéři vymyslí.