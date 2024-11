Čtyři góly od gólmana. Můj střelecký rekord, zářil plzeňský Herajt

Čtyři góly, které takto v nedělním utkání 12. kola extraligy házenkářů zapsal proti Frýdku-Místku plzeňský brankář Filip Herajt, si tak zasluhují obdiv a pozornost.

„Když hodíte míč dobře, jednoduché to vlastně opravdu je. Ale stačí málo a pak spíš vypadáte hloupě. Jsem rád, že se mi to povedlo trefit ze všech čtyř pokusů,“ líčil osmadvacetiletý Herajt po jednoznačném vítězství 39:28.

Vaše nejlepší střelecká bilance v kariéře?

Určitě, tolik gólů jsem v jednom zápase nikdy nedal. Bylo to i kvůli tomu, že Kuba Douda nebyl na hřišti, fandil jen ze střídačky. On mě po zisku míče vždycky uklidňuje, ať dám míč jemu, je to náš hlavní střelec přes celé hřiště do prázdné. Tentokrát jsem to vzal na sebe.

Pilujete to i na tréninku?

Teď už tolik ne, jen občas. Dříve to bylo častější, zkoušeli jsme házet pravidelně. Ale už jsem přece jen starší, sem tam mě ramínko chytne, takže tomu tolik nedávám.

V závěru utkání jste mohl připsat ještě jeden gól, ale míč uzmul mladík Daniel Bláha. Zdálo se, že mu pak spoluhráči vyčítali, proč vám balon nenechal.

Jo, kluci hecovali, ať si dám ještě jeden. Ale to víte, Dan je náš reprezentant, bere to na sebe, potřebuje se prosadit... (smích) Ale v kabině mu to ještě vytknu.

Bylo znát, že Frýdku-Místku chcete oplatit nečekanou porážku z úvodního kola. Jste s výsledkem spokojení?

I v minulé sezoně jsme s nimi v základní části měli dvě remízy. Chtěli jsme jim to nyní vrátit. V tabulce jsou jinde než my, nechtěli jsme další překvapivý výsledek připustit. A konečně se to povedlo.

V čem je pro vás zrovna tenhle soupeř tak nepříjemný?

Jednoznačně při hře sedm na šest. Sláva Mlotek jim hru výborně diriguje, mají to skvěle sehrané, nedokázali jsme se s tím několikrát popasovat. Ani teď to nebylo ideální, několikrát nás přehráli, ale naštěstí jsme si neustále drželi náskok.

Dokázali jste tomu čelit lépe?

Pár věcí jsme si řekli, jak tyhle situace řešit. Je to o pohybu bez míče, předvídání, neustálém vykrývání prostorů. A do Slávy Mlotka jsme se snažili chodit rychleji, aby neměl tolik času na rozhodnutí, kam poslat přihrávku. Díky tomu jsme získávali míče a skórovali do prázdné.

Je to složitější i pro gólmana?

Ano. Kolikrát vidím přihrávku až na poslední chvíli a nedostanu se do takové pozice, abych udělal lepší zákrok.

Mezi tyčemi jste vydržel celých šedesát minut. Je to nápor na fyzičku?

Zadýchám se, zapotím, ale není to samozřejmě jako u hráčů v poli. Když jedete na sto procent, vydržíte patnáct, dvacet minut. Pak si musíte chvíli oddechnout. V brance tolik pohybu nemám.

A správná koncentrace se dá udržet po celou dobu naplno?

Když se daří, jste v pohodě. Když ne, cítíte se určitě hůř. I s Frýdkem to v jednu chvíli ve druhém poločase vypadalo, že půjdu střídat, pustil jsem pár blbých střel. Ale pak se to srovnalo a jsem spokojený.

V tabulce jste třetí, o bod za vedoucím Brnem. Jaký cíl jste si dali do druhé poloviny základní části soutěže?

Určitě ještě chceme zaútočit na první příčku. Strašně důležité budou zápasy s Karvinou, s Lovosicemi a s Brnem. Všechny tři soupeře máme doma, což beru jako velkou výhodu. V takových těžkých zápasech je domácí prostředí strašně znát.