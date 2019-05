Finálová série nebude na tři zápasy, myslí si plzeňský gólman Herajt

Cítíte, že jde potom i soupeř do střelby s větším respektem, když se vám v brance daří?

Nějaký vliv to má, ale u Karviné minimální. Oni mají šikovné hráče, kteří si navíc hodně věří. Kvalitou jsou jinde než zbytek extraligy.

Ale ovace plzeňských fanoušků si teď vychutnáváte vy...

Je to super pocit, vyhrát takhle doma před plnou halou. Ale je to jen první krůček, v Karviné to bude ještě daleko těžší. Nemyslím si, že ta série bude na tři zápasy.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do brány?

Už na konci první půle mi to říkal Petr Štochl. Karel dostal pár branek z křídel, a i když to nebyly jeho góly, rozhodli se trenéři pro změnu.

Křídla vás hodně trápila, Zbránek i Nedoma dali šest gólů. Opravdu se to špatně chytá?

Musím uznat, že jsme toho mohli chytit víc. Kolikrát chyběl kousek.

Vedli jste až o sedm branek a ještě bylo drama. Nemohli jste ten závěr uhrát víc v klidu?

Určitě měli, ale když jsme vedli o pět branek, nedali jsme nějaké šance a soupeř se chytil.

Kdy jste si řekl, že už výhru nepustíte?

Až když Brůna z proskoku netrefil branku, protože já udělal chybu a šel jsem příliš brzo na zem.

Co čekáte od středeční odvety?

Bude bouřlivá atmosféra, zase bude plná hala. Karvinští budou tlačit svůj tým za vítězstvím. Doufám, že tam přijedou i Plzeňáci.

On byl hodně vyhecovaný už první zápas, co na to říkáte?

Karviná je tím známá, snaží se soupeře rozhodit. Bylo to tvrdé, ale férové. Snad až na Monczku, který padá při každém doteku. Ten by se měl věnovat spíš fotbalu.