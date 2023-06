Zápal mám velký, pořád chci na hřiště! hlásí trenérka olomouckých házenkářek

Třikrát vyhrála ocenění pro nejlepší českou házenkářku, s Olomoucí, kde rodačka ze Zlína začala v sedmi letech s házenou, vyhrála v roce 2003 a 2004 tituly pro mistryně republiky. Následně působila v norské a německé lize. Dařilo se jí i v reprezentaci, v 83 mačích nasázela 264 branek.

V roce 2010 se opět vrátila do Zory, kvůli zdraví se ovšem později musela smířit s pozicí asistentky trenéra, což těžce kousala. Pak se absolventka Univerzity Palackého chopila kantorského řemesla, na olomouckém gymnáziu Čajkovského učila tělocvik a češtinu.

Teď se třiačtyřicetiletá Fabíková znovu vrací do vrcholové házené. „Těším se moc. Na začátku to bylo velké těšení z návratu, teď se mi to mísí s obavou a nervozitou,“ připouští v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz.

V roce 2012 vás tehdejší kouč Jan Bělka zlanařil na pozici asistentky, teď sám bude vaším asistentem. Jak budete fungovat?

To jsem sama zvědavá, Honzovi jsem tuhle otázku pokládala několikrát. Dost jsme se o tom bavili, taky se těší a bude to zase zajímavé. Opět budu v realizačním týmu jediná žena. Minule si mě za to dobírali, byla jsem takový otloukánek (směje se).

Ale teď budete mít největší slovo.

A bude to vůbec k něčemu, když zase budou v přesile? Ale ne, já se na spolupráci velmi těším. Ačkoliv asi na všechno nebudeme mít stejný názor, jsme rozumní lidé.

Jak probíhaly vaše námluvy s Olomoucí?

Kromě učitelky jsem byla i šéftrenérkou mládeže. A upřímně, z dětí už jsem byla hrozně unavená. Trenéři, kteří s nimi pracují, zaslouží obrovský obdiv, je to mravenčí práce. Sama jsem ambiciozní, ale vždy jsme kladli trenérům na srdce, že výsledky nejsou prvořadé, u dětí se totiž ještě nedá mluvit o vrcholové házené. Na ženské zápasy jsem se chodila odreagovat.

Dlouhé přesvědčování?

Říká se: kujte železo, dokud je žhavé. Asi tak bych to popsala. Byla jsem přesvědčovaná několikrát, ale vždy to z nějakého důvodu nešlo. Rodina, děti, něco bych musela výrazně šidit. Právě v dubnu, květnu jsem chodila na zápasy před play off, měly výborný náboj, chodila jsem častěji a častěji. Pozorovala jsem zarputilost a drive, který jsem sama měla, to mě nahlodalo. Pak jsem se razantně rozhodla.

Co na to bývalý kouč Libor Malínek?

Záleželo mi na tom, co mi řekne. Ale už dříve potvrdil, že končí. Pověděl mi, že můj přesun není špatný nápad, dal mi cenné rady. Říkal, že se také těší na změnu, že i on už byl přemlouvaný. Hodně jsme to konzultovali.

Sám několikrát toužil po finále, které Zora naposledy hrála v roce 2009. Pokaždé však uteklo, výsledkem jeho éry nakonec byly dvě bronzové medaile, poslední letos. Co vaše ambice?

Já jsem strašně opatrná něco prohlašovat, ale jsem velmi ambiciózní. Nemohla bych do toho jít, kdybych nepomýšlela na nejvyšší mety. Holkám jsme na první schůzce, asi před týdnem, řekli, že do toho chceme jít s tím, že budeme lepší než teď.

I bez nejlepší střelkyně Natálie Kuxové, jež odchází do Mostu?

Samozřejmě bude chybět, je to jedna z nejtalentovanějších hráček v republice. Já Natku znám velmi dobře, byla jsem její třídní učitelka, teď mi odmaturovala. Věděla jsem, co se děje, ale nechtěla jsem ji jakkoliv manipulovat, ani v době, kdy už jsem tušila, že budu trenérkou Zory. Sama vím, že není dobré hráčku přemlouvat, když už je duší a srdcem někde jinde. Byla rozhodnutá již na začátku roku, ale občas nad tím přemýšlela. Je rodinný typ, s holkami si velmi sedla, líbil se jí kolektiv, ale nakonec se rozhodla. Mrzí mě to, ale ani my nebudeme bez posil. Věřím, že tu sílu, co měla, si teď rozdělí jiné holky.

Určitě byste se ráda do rozdělování přidala, jsem si jistý, že zápal vám nechybí.

To jste hezky diplomaticky řekl, že jsem už na házenou stará (směje se).

To vůbec netvrdím.

Zápal mám veliký. Na hřiště chci pořád, stále mám pocit, že vím, že bych všechno udělala nejlíp. Ale když mluvím s doktorem, říká mi: „Co čekáte po dvaceti letech ve vrcholové házené?“ A to vůbec nemluvíme o tom, že bych hrála. Ale když holkám připravuji soustředění, mám pocit, že si musím koupit koloběžku. Kdybych s nimi absolvovala běžecký trénink, dva dny se ani nepohnu. Holt zoperované koleno.