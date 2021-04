Plzeňský Režnický sestřelil osmi góly Duklu a děkoval Stehlíkovi

„Jednou už jsem v extralize osm branek dal. Ale bylo to v posledním utkání základní části proti Kopřivnici, kdy už v podstatě o nic nešlo. Těchhle gólů si vážím daleko víc,“ líčil pak třiadvacetiletý Režnický.

Hodně přihrávek vám adresoval zkušený Jan Stehlík, jak se vám s ním spolupracuje?

Výborně. Není to jen o Honzových přihrávkách, po každém zápase přijde a řekne mi, co bylo špatně, co se dá zlepšit. Moc mi pomáhá a jsem rád, že ho v týmu máme. A ty jeho přihrávky jsou fakt super.

Pivoti, kteří s ním hráli, zároveň říkali, že ty přihrávky jsou pěkné „bomby“. Je to tak?

(smích) To jo, je to tak. I proto si to od něj nechávám schválně přihrávat pořádně i na tréninku, abych byl co nejlépe připravený.

Byl to i váš taktický záměr, dohrávat akce často do pivota?

Spíš to vyplynulo ze hry. Naše spojky měly výborný tlak, pak na brankovišti vznikaly prostory.

I přes porážku gólman Dukly Petržala zachytal výborně. Neměl jste obavy, že branku zavře?

Tomáš chytal fantasticky, klobouk dolů. Ale doufali jsme, že se nám ho i tak podaří zlomit, že to nakonec protrhneme. Povedlo se, ale je to vrtkavé. Ono to může být o jedné střele navíc, kterou chytí a třeba bych se naopak zlomil já.

Navíc i Karel Šmíd za vašimi zády předvedl parádní výkon.

Jednoznačně! Kája nás moc podržel, z velké části to byl jeho zápas.

Zatrnulo vám na začátku druhé půle, kdy Dukla během pár minut stáhla skóre z 16:11 na 17:16?

Byl to podobný scénář jako v základní části u nás v Plzni. Měli jsme náskok a taky nám začátek druhé půle utekl. Nevím, čím to je. Podcenění určitě ne, je to semifinále play off. Možná nám delší dobu trvá, než se do toho dostaneme, protože i začátek utkání byl vlažný.

Bylo pro psychiku důležité, že soupeř nedokázal vyrovnat?

Hrozně důležité. Kdyby se to překlopilo, byli by na tom hned psychicky lépe oni. Takhle pořád museli stahovat, pořád jsme vedli my.

A nakonec z toho bylo celkem jednoznačné skóre.

Jsme hrozně rádi, že jsme do série vykročili takhle, první výhra je hodně důležitá. Teď už se díváme na středeční zápas v Praze. Doufám, že dokážeme tenhle výkon zopakovat a odvezeme si druhý bod. Zregenerujeme, ukážeme si na videu chyby a věřím, že u nich budeme ještě lépe připravení.

Bylo vidět, že celá lavička zápasem žije. Snažíte se tak nabudit emoce, když fanoušci chybí?

Musíme. Je to úděl sportu v téhle době. Musíme si to nahradit nějak sami, když sem lidi nemůžou.