Házenkáři pražské Dukly zvítězili v předehrávce 12. kola extraligy nad Lovosicemi 31:22. Severočeši, kteří se chystají na víkendový dvojzápas o postup do osmifinále Evropského poháru s italským...

Sparta zpečetila remízou v Třinci postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Čeká jí Växjö

Aktualizujeme

Hokejisté Sparty remizovali v odvetě osmifinále play off Ligy mistrů v Třinci 1:1, což je v součtu s domácí výhrou posunulo do čtvrtfinále. V něm se utkají se švédským Växjö. Spartu dostal do vedení...