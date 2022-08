O víkendu začne házenkářská extraliga s Prešovem a hvězdnými navrátilci

Prešov, který už v minulosti v české soutěži působil, odehraje pouze základní část a do bojů o titul v play off se už nezapojí. „Prešov je neoddiskutovatelně přínosem pro českou ligu. Těším se, jak naše top kluby obstojí v konfrontaci s týmem, který pravidelně hrával Ligu mistrů,“ řekl na tiskové konferenci svazový prezident Ondřej Zdráhala.

„Otázka vzdálenosti a dopravy byla důležitá. Prešov poskytl nějakou pobídku, aby na tom naše kluby netratily. Řešilo se to a jednoznačně převážil přínos konfrontace s tak kvalitním týmem,“ doplnil bývalý reprezentační kapitán.

Karviná v květnu po čtyřech letech získala titul, podle sázkové kanceláře Chance, která se stala sponzorem extraligy, je ale největším favoritem soutěže Plzeň v kurzu 1,85:1. Následují Slezané v poměru 2,85:1 a dvojice Dukla Praha, Zubří se shodným koeficientem 7,5:1.

Vedle Prešova by měly atraktivitu soutěže výrazně zvýšit také příchody některých hvězd. Třiačtyřicetiletý brankář Martin Galia se po 19 letech vrátil do Karviné a někdejší defenzivní lídr české reprezentace Pavel Horák přestoupil do Lovosic.

Momentka ze čtvrtého finálového seouboje mezi Plzní (v oranžovém) a Karvinou.

„Extraliga bude podle mě nejen vzhledem k příchodu Prešova, ale i tím, kolik kvalitních hráčů přichází, zdaleka nejkvalitnější za poslední roky. Za všechny ční Martin Galia a Pavel Horák. Abychom naplnili náš cíl, bylo potřeba i posílit. Předpokládám, že okruh favoritů bude tentokrát malinko širší. Ale doufám, že bookmakeři Chance budou mít pravdu,“ řekl s úsměvem plzeňský sportovní ředitel Jan Štochl.

Lovosice s příchodem Horáka věří ve vylepšení umístění z minulé sezony. Severočeský klub v uplynulém ročníku po základní části skončil pátý a vypadl ve čtvrtfinále play off s pražskou Duklou.

„Věřím, že Pavel Horák nám pomůže se rozvíjet a budeme z toho celkově čerpat jako klub. Chceme se pohybovat v první čtyřce, bojovat o medaile a co nejvíc to znepříjemnit Plzni a Karviné,“ řekl lovosický ředitel Vojtěch Srba.

I házenkáře trápí vysoké ceny energií. „Řeší to všichni, nejen házená. Uvidíme, co nám přinese nový rok. Je to otázka, kterou řeší stát. Ty problémy nebudou jen ve sportu, ale i pro běžného člověka v životě. Všude se zdražuje, zdražují se nájmy hal. Věřím, že po tmě se trénovat nebude, protože to by nešlo a v házené by byla spousta úrazů. Ale je to velké téma a do budoucna se to asi bude řešit čím dál víc,“ řekl Zdráhala.

Extraliga začne v sobotu. Základní část bude mít 26 kol, play off odstartuje na konci března.