Plzeňský Tonar dal Dukle jedenáct gólů. A teď chci klid, hlásí

„Jak jsme jim odskočili, bylo na nás všech vidět, že jim to už nedáme. Urvali jsme to, všichni dřeli naplno. A teď už se těším na Vánoce a na cukroví, o házené nechci pár dnů slyšet ani slovo,“ prohlásil dvaadvacetiletý Jakub Tonar.

Plzeň zvládla poslední extraligovou bitvu v tomto roce, Duklu nakonec v hitu 15. kola pokořila 31:27 a přezimuje na čele tabulky.

„Máme 26 bodů, to je výborná bilance. Maximum jsme udělali i v Poháru EHF. Jedinou černou kaňkou podzimu je pro mě semifinále Českého poháru v Novém Veselí, které jsme nezvládli,“ hodnotil podzim trenér Talentu Michal Tonar.

Ale ještě zpět k souboji s Duklou. Talent jej odehrál v tachovské hale v rámci propagace házené v kraji. A tenhle tah se povedl. Vyprodaná hala bouřila, fanoušci Plzeňanům vytvořili báječnou atmosféru. A viděli tvrdou a vyrovnanou bitvu, kterou rozhodly až poslední minuty. Tonar na levé spojce měl na vítězství lví podíl, s jedenácti brankami byl nejlepším střelcem zápasu.

„Ale já si nehraji na osobní statistiky. Prostě jsem si v těch chvílích věřil, šel jsem do střel a napadalo to tam. Duklu zase na spojce držel Vojta Patzel, je nebezpečný a dělal nám problémy. Možná jsme měli štěstí, že do toho po zranění nemohl jít asi celý zápas úplně naplno. A já hlavně věřil, že naši gólmani mu vzadu něco chytnou a my se jim za to odvděčíme v útoku,“ popisoval kanonýr Talentu.

Smutný byl naopak po utkání křídelník Dukly Jan Blecha, plzeňský odchovanec. „Jakmile nám Plzeň odskočila o dva góly, už jsme neměli sílu a čas na zvrat. Předcházely tomu bohužel naše dvě zbytečné chyby. Jinak si ale myslím, že utkání se muselo divákům, kterých v Tachově přišla plná hala, líbit.“

Plzeň tak extraligový podzim končí s bilancí třinácti výher a dvou porážek – doma s Karvinou a v Zubří. Soutěž pokračuje až v únoru, zimní pauzu vyplní v lednu evropský šampionát, jehož základní skupinu český národní tým odehraje ve Vídni.

„Potřebujeme dobít baterky, v posledních kolech už klukům trošku docházelo,“ uznal trenér Tonar.

„Podzim byl strašně náročný, bylo toho nad hlavu. S klukama už jsme možná měsíc řešili, že před sebou tlačíme už hodně těžký vagon. Nějakých sedmadvacet zápasů od začátku sezony je dost extrémní. Navíc nám vypadl kvůli zranění Honza Stehlík jako základní pravá spojka a nebudeme si nic namlouvat, ve zbytku sezony nám bude chybět. Ale zase do toho naskočí Milan Škvařil, který se vrací, ten nám určitě hodně pomůže, navíc s ním přijde střelec z dálky,“ vypočítal koučův syn Jakub a pozici lídra nepřeceňuje.

„Letos je ta nejlepší čtyřka celkem jasná – my, Karviná, Dukla a Zubří. A uvidíme, co přinese play off, jestli tam do toho promluví ještě někdo jiný,“ uvažoval.