Zubří má bronzový mečbol. Trenér Tonar závidí Dávidovi fanoušky

Svému nástupci Peteru Dávidovi po něm gratuloval k vítězství 31:24 a průběžnému vedení v sérii 2:1.

Před rokem si přitom s mladičkým týmem zajistil účast v play off v závěrečném kole základní části, ve čtvrtfinále pak Zubří odehrálo pětizápasovou partii s pozdějším finalistou z Karviné.

„Kluci se zlepšují zápas od zápasu. Když jim naroste sebevědomí, tak si na hřišti dovolí více. Série s Plzní byla předčasné finále, páté utkání nádherné. Viděl jsem ho naživo,“ podotkl Tonar, který z rodinných důvodů strávil v Zubří pouze jednou sezonu. Jeho krátké působení navíc narušila pandemie covidu, jež vyhnala diváky z hlediště.

„Doufám, že tahle doba se už nikdy nevrátí,“ přeje si nejen Tonar, který může Dávidovi kulisu plného hlediště jen závidět.

„Počkal jsem si,“ prohodil slovenský trenér, jenž od Tonara trenérskou štafetu loni v létě převzal.

„Atmosféra, kterou tady v Zubří dokážou diváci udělat, je fantastická a hráče nastartuje,“ vnímá Tonar.

Že o soupeři ví první poslední, za zásadní výhodu nepovažuje. Včetně série o bronz odehráli její aktéři v letošní sezoně pět zápasů.

„Záleží, jak se kdo vyspí, na maličkostech. Dva tři dny mezi zápasy není prostor, abych překopal celou obranu, systém v útoku. Pak stejně čekáte, jak to dopadne ve stresu před plnou halou. Je to na momentální sportovní formě hráčů,“ shrnul Tonar.

Navrch mají zatím jeho bývalí svěřenci, kteří vyhráli čtyři z pěti vzájemných duelů.

„Jsme ve stejné situaci jako před týdnem, Zubří vedlo 1:0, teď 2:1. Sérii chceme protáhnout na pět zápasů,“ věří Tonar v návrat na Valašsko. Ne tak Dávid: „Uděláme maximum, abychom to konečně ukončili, protože sezona je neskutečně dlouhá a máme toho plné brýle.“

Po frustrujícím vyřazení v semifinále našli házenkáři Zubří motivaci aspoň v zisku bronzových medailí. Vypracovali si dva mečboly, první můžou proměnit ve středu.

„Vedeme 2:1, ale nic to neznamená. Jedeme do vytopené haly v Praze, kde je 42 stupňů Celsia,“ rýpl si Dávid s úsměvem do soupeře.

„Máme klimatizaci,“ opáčil Tonar. „Ale nepoužíváte ji,“ reagoval Dávid. I proto doufá, že ve středu bude vzájemnému laškování konec.