Házenkáři Nového Veselí potřebují vyladit formu na play off

„Spokojený jsem byl s prvními téměř padesáti minutami, bohužel zápas se hraje na šedesát minut,“ postěžoval si Hladík.

Na druhou stranu bral porážku z 20. kola jako dobrou lekci pro nadcházející vyřazovací část.

„Pokud chceme být v play off úspěšní, tak musíme vyhrát i venku. Přesto, že třeba nebudeme mít zrovna ten nejlepší den, tak se s tím musíme naučit bojovat,“ měl jasno kouč Sokola. U svých svěřenců v Praze postrádal větší důraz v osobních soubojích. A to jak v útoku, tak i v obraně.

„Pro nás jsou dva body těmi, které jsme jednoznačně chtěli. Dali jsme si za cíl Nové Veselí porazit z důvodu toho, že chceme vybojovat co nejlepší umístění před play off. To jsme splnili,“ pochvaloval si naopak vývoj i výsledek zápasu trenér Dukly Daniel Čurda.

Také on však nakonec žehral na obranu. „Tu musíme zlepšit, naopak útok byl perfektní,“ dodal.

O víkendu do Kopřivnice

Nové Veselí bude už tuto sobotu plnit znovu roli hosta, tentokrát v Kopřivnici. A se základní částí se pak rozloučí 18. března v domácím duelu s Plzní.

Potom už se bude Sokol chystat na svoje vůbec první extraligové play off.

„Teď v zápase s Duklou jsme hráli dobře přesně 48 minutu a já doufám, že k nim potom v play off přidáme i těch zbývajících dvanáct a bude to úplně v pohodě,“ usmíval se Hladík.