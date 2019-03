Házenkáři Plzně vyhráli základní část extraligy před Karvinou

Právě s Lovci se Západočeši utkají ve čtvrtfinále play off, obhájce titulu z Karviné čeká ve slezském derby Frýdek-Místek. Třetí Kopřivnice narazí na Jičín, Nové Veselí v dohrávce nemohlo nic změnit na čtvrtém místě a utká se s Duklou Praha. Play off začne o nadcházejícím víkendu na palubovkách výše umístěných týmů.

Plzeňští házenkáři potvrdili v Novém Veselí roli favorita a zápas rozhodli už před přestávkou. Od 11. minuty a stavu 7:7 dostali s přispěním brankáře Herajta do přestávky jen tři góly a odskočili až do šestibrankového vedení. Poločas vyhráli o pět a po změně stran náskok zdvojnásobili, jejich nejlepším střelcem byl autor sedmi gólů Jakub Tonar.

„Jsem rád, že jsem mohl využít i hráče z lavičky a ten náskok zůstal. Jako příprava na první kolo play off to vyšlo bezvadně,“ konstatoval trenér Michal Tonar v České televizi.

Plzeň navázala na prvenství v základní části z roku 2017. Vloni šlo do play off z prvního místa Zubří, které letos mezi osmičkou postupujících chybí. Vítěz základní části získal titul naposledy v roce 2015, kdy se to povedlo právě Plzni.

TJ Sokol Nové Veselí : SSK Talent Robstav-M.A.T. Plzeň 21:31 (10:15) Góly:

2. Krčál,6. Bartůněk,7. Bartůněk,8. Kezić,10. Ptáčník,10. Štěrba,15. Dodica,22. Melichar,30. Skalický,31. Dodica,38. Melichar,44. Mir. Štohanzl,47. Ptáčník,48. Ptáčník,56. Najman,57. Ptáčník,59. Mir. Štohanzl,60. Mir. Štohanzl Góly:

3. M. Ivančev,3. Šindelář,5. Chmelík,6. Kačín,7. Chmelík,9. Stehlík,9. Šindelář,12. Šíra,14. Chmelík,15. Kačín,22. J. Tonar,23. Šindelář,24. J. Tonar,26. Stehlík,28. J. Tonar,32. J. Tonar,34. J. Tonar,35. J. Tonar,37. Šafránek,41. J. Tonar,42. Šindelář,44. Stehlík,45. Šindelář,49. Bičiště,50. T. Nejdl,53. Bičiště,55. Šíra,56. Wildt,58. T. Nejdl,60. T. Nejdl Sestavy:

Šimovček, Studený – Skalický, Veselý, Bartůněk, Melichar, Klusáček, Bartůněk, Krčál, Mir. Štohanzl, Štěrba, Gregorovič, Kezić, Najman, Ptáčník, Dodica. Sestavy:

Herajt, K. Šmíd – T. Nejdl, Šafránek, Bičiště, M. Ivančev, J. Tonar, M. Tonar, Stehlík, Kačín, M. Říha, Chmelík, Šindelář, Šíra, Wildt. Rozhodčí: Horáček, Novotný