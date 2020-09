Nové Veselí drželo krok jen v první půlce zápasu, pak už vládly Lovosice

K prvnímu utkání nové sezony vyráželi novoveselští házenkáři s odhodláním zaskočit favorizované Lovosice, což jim v první půli celkem dobře vycházelo. Do kabin odcházely oba týmy za nerozhodného stavu 14:14.

„Myslím, že jsme první poločas hráli opravdu docela dobře. Dodržovali jsme to, co jsme si před zápasem řekli, a fungovalo to,“ pustil se do hodnocení úvodního vystoupení sezony 2020/21 brankář Sokola Nové Veselí Michal Studený.

Na hráčích obou týmů bylo vidět, že půlroční soutěžní pauza byla až příliš dlouhá, proto hráli s obrovskou chutí.

„Maximálně jsme si ten zápas užívali,“ souhlasně pokyvoval hlavou Adam Ptáčník. I přesto, že je mu teprve třiadvacet let, patří k nejzkušenějším hráčům, které letos Sokol v extralize k dispozici má. „Snažili jsme se šlapat hned od první minuty a myslím, že diváci viděli pěknou, rychlou házenou,“ dodal.

Výjimečná atmosféra

Podle tradice se hrálo v Lovosicích první utkání sezony na zimním stadionu. A extraligové utkání bylo součástí programu velkého turnaje dětí, což dohromady dělalo návštěvu kolem dvou tisíc lidí.

„Byla to parádní atmosféra,“ pochvaloval si Studený. „Možná, že to bylo na dlouho naposledy, kdy jsme měli možnost hrát před podobným počtem diváků,“ zmínil opatření kvůli hrozbě nákazy koronavirem, která se letos chtě nechtě návštěvnosti při všech zápasech bezesporu dotknou.

K příjemné atmosféře přispěli i fanoušci Nového Veselí, kteří do Lovosic vyrazili podpořit svůj tým. Nicméně na konci byli přece jen výrazně spokojenější domácí. Lovosice totiž ve druhé půli potvrdily roli favorita a vyhrály 31:22.

„Myslím, že konečný výsledek je pro nás až moc krutý, protože neodpovídá tomu, jak zápas ve skutečnosti na hřišti vypadal,“ měl jasno Studený.

Podle něj se po změně stran od jeho týmu odklonilo tolik potřebné štěstí. „Sice jsme se dál dostávali do tutovek, ale už jsme je nedokázali proměnit,“ pojmenoval hlavní příčinu porážky. „Naopak Lovosice proměnily snad každou,“ povzdechl si dvaadvacetiletý gólman.

Velké starosti dělal nejen jemu, ale celé obraně, především Jiří Motl, autor třinácti přesných zásahů. „V první půlce jsme měli problémy se spojkami Nového Veselí, ale pak už to bylo lepší. Podařilo se nám odskočit a náskok jsme si udrželi,“ radoval se domácí střelec.

Chce to trpělivost

Nové Veselí sice herně nepropadlo, nicméně v důležitých okamžicích bylo přece jen znát, že některým jeho mladým hráčům chybí potřebné zkušenosti.

„Je jasné, že kluci, kteří přišli z dorostu, nebudou hned patřit k tomu nejlepšímu v extralize,“ věděl Smutný. „Každopádně já jsem rád, že s nimi můžu hrát. Jsou to vesměs kluci, kteří makají naplno, odjezdili celou přípravu, a až naberou víc zkušeností, budou lepší a lepší,“ nepochyboval.

Druhý zápas nového ročníku odehrají házenkáři Nového Veselí v sobotu v domácí hale, kde přivítají Maloměřice.

„Moc se na ten zápas těšíme, protože u nás je atmosféra taky vždycky super vyšperkovaná. Doufám, že se do víkendu nic nezmění a že lidi přijdou, protože ať už se zeptáte v extralize kohokoli, tak vám každý řekne, že ve Veselí je vždycky parádní kulisa,“ přesvědčoval Studený.

A recept na výhru? „Chce to ubrat technických chyb a ještě víc zlepšit obranu,“ hlásil Ptáčník.