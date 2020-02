Házenkáři ze severu Moravy a Slezska usilují o co nejlepší pozice

„Přední pozice v lize nám unikly,“ potvrdil karvinský trenér Marek Michalisko. Jeho tým je tři kola před koncem základní části čtvrtý – dva body za Zubřím, tři za Duklou Praha a osm za Plzní.

„Náš nynější úkol je dobře se připravit na play off, dostat se do herní pohody,“ prohlásil Michalisko.

Karvinští v extralize z minulých čtyř zápasů vyhráli jediný – nad posledními Maloměřicemi. Leč podlehli v Brně i v Praze Dukle a v neděli doma remizovali s Novým Veselím 26:26.

„S Veselím jsme ztratili důležitý bod,“ uznal Marek Monczka, karvinská pravá spojka. „Musíme se z toho poučit, ale v našich výkonech proti Madeiře a Novému Veselí byl ohromný rozdíl. Do ligy jsme tu výkonnost nepřenesli.“

Proč? „Nevím,“ odpověděl Monczka. „Příprava byla jako obvykle, nabuzení jsme byli jako vždy. Spíš jsme doplatili na úspěšnost střelby. Proti Madeiře jsme dali skoro vše, v lize nám to tolik nešlo.“

Připustil, že duel s Novým Veselím byl dobrou průpravou na play off. „V něm ale budeme muset hrát s jiným nasazením a agresivitou.“

Zatím není jasné, z které příčky Karvinští do bojů o titul půjdou. „Dostat se na druhé místo bude už hodně těžké, budeme rádi za třetí,“ přiznal Marek Monczka. „Už musíme všechno vyhrát a hlavně naladit formu na play off.“

Play off má jisté i pátá Kopřivnice, která odráží nápor šestého Nového Veselí. To na ni ztrácí jeden bod. Z kterého místa Kopřivničtí do play off půjdou, napoví předehrávka 20. kola ligy, v níž Kopřivnice dnes od 17.30 nastoupí v Novém Veselí.

Jedenáctý Frýdek-Místek už usiluje jen o záchranu.