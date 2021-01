Házenkáři Jičína jdou do jara s posilou, která jim pomohla k titulu

10:44

Házenkáři Jičína dnes vstoupí do jarní části letošního ročníku extraligy s novou posilou. Do Jičína se totiž po více než šesti letech vrátil Michal Naimann a už dnes by měl být trenérům k dispozici v Zubří, kde se Jičínští pokusí potvrdit příslušnost do horní části tabulky, v níž po podzimu figurují.