První krok se povedl, ale nerodil se lehce, hodnotil jičínský kouč Šulc

„Věděli jsme, že tohle je pro nás strašně důležitý zápas a že pokud chceme ještě nějakým způsobem na play off pomýšlet, tak už do konce roku nesmíme ztratit ani bod. První ze tří kroků se nám povedl, i když se to nerodilo lehce,“ uvedl Ondřej Šulc, jeden z dvojice trenérů Jičína.

Jičín je po výhře dál desátý, ale na nyní osmé Zubří ztrácí jen dva body. Ty by chtěl urvat už ve středu, kdy bude hostovat v brněnských Maloměřicích, které jsou s jedinou výhrou na chvostu tabulky. V sobotu pak přijde nejtěžší část předvánočního trojboje, ke kterému do Jičína přijede pražská Dukla.

K vítězství nad Zubřím Jičínu pomohl výborný výkon hlavně v útoku, navíc vše zezadu jistil výborně chytající Machalický. „I když Zubří přijelo v takové sestavě, v jaké přijelo, rozhodně nehráli vůbec špatně. Předvedli velmi dobrý výkon. Nám pomohl výborný výkon brankáře Machalického, v útoku na sebe to vzal Dolejší,“ poznamenal trenér Šulc, „celý tým předvedl moc dobrý výkon, nebylo to pouze o individualitách.“

„Ráno nám vypadl Havran a všichni vědí, co to znamená, když vám vypadne v obraně rozhodující hráč. Do toho s námi neodcestovala třetí střední spojka Randýsek,“ uvedl trenér Zubří Peter Dávid.

Zápas přinesl drama, ve kterém měli většinou mírně navrch domácí. Po první půli dokonce o čtyři branky, chvíli před koncem zápasu ale byl stav 31:31. „Často se nám stává, že nezvládneme vstup do druhého poločasu. Naštěstí jsme to nějakým způsobem uválčili a štěstíčko se konečně taky přiklonilo na naši stranu,“ poznamenal jičínský Zdeněk Ježek.