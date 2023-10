Nesmí přijít hluchá pasáž... Házenkářům Jičína ale trvala skoro poločas

„Říkali jsme si o poločase, že nesmí přijít hluchá pasáž. Ta bohužel přišla a trvala skoro celý druhý poločas,“ posteskl si Ondřej Šulc, jeden z dvojice trenérů jičínského družstva.

Přitom Jičín odehrál první poločas opravdu výborně. Rychle se dostal do vedení a neustále ho navyšoval. Že nevyhraje, by si v těch chvílích vsadil málokdo. „Z naší strany to byl třicet pět minut perfektní výkon jak v obraně, tak v útoku,“ chválil Šulc svůj tým za první polovinu zápasu.

Ještě první minuty té druhé nic nenasvědčovaly tomu, že se blíží obrat. Pak ale přišel jičínský útlum. „Přestali jsme hrát, přestali jsme bránit. Je vidět, že se v dnešní době hraje házená opravdu šedesát minut a žádný stav není takový, se kterým by se nedalo nic dělat,“ sdělil jičínský kouč.

Minutu před koncem pak domácím dokonce hrozilo, že jasně vyhlížející zápas pro ně skončí nepříjemnou porážkou. Posledních pět minut se totiž třikrát do vedení dostali i hosté, naposledy v poslední minutě. „Mohli jsme prohrát, takže vlastně dobrý bod,“ uvedl Šulc.