Rozhodly maličkosti, litoval jičínský házenkář Krahulec

„Obrana nefungovala tak, jak bych si představoval, hlavně v soubojích jeden na jednoho nás domácí přehrávali,“ hledal příčiny prohry trenér jičínského Ronalu Petr Mašát. Rozhodující náskok Lovosic přišel v druhé desetiminutovce druhé půle, kdy domácí Východočechům odskočili na rozdíl čtyř branek a ten udržovali až do samotného závěru.

„Propadali jsme v důležitých momentech v obraně. Myslím, že rozhodl začátek druhé půle, kdy Lovosice proměnily tři útoky po sobě, my jsme bohužel několik šancí nedali. Tím domácí odskočili a pak už jsme se do zápasu těžko dostávali. Bylo to hezké utkání a vyhrál lepší.“ uvedl jičínský hráč David Krahulec, jenž v utkání zaznamenal sedm branek a společně s Martinem Kovaříkem byl nejlepším střelcem Ronalu.

Prohrou v Lovosicích přišel Jičín o osmé místo v extraligové tabulce, když ho předskočily právě Lovosice a Brno. „Jeli jsme do Lovosic s vědomím, jak je pro oba týmy utkání důležité. Rozhodovaly maličkosti, ve kterých byli lepší domácí,“ doplnil Krahulec.

Jeho tým musí na prohru rychle zapomenout a nutně získat v příštím kole dva body, když hostí poslední Maloměřice. Výhra by ho znovu přiblížila místům zaručujícím postup do play off.