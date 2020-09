Ryzí amatéři z Hranic na úvod trápili Plzeň

Přesto to nebyla od Plzně žádná suverénní jízda, spíš kostrbatá cesta za vítězstvím. „Rozpačitá premiéra. Ale byl to první zápas, víme, že před sebou máme ještě hodně práce,“ uznal i plzeňský trenér Petr Štochl.

„Po té dlouhé pauze jsme byli nervózní a natěšení. A nervozita asi sehrála největší roli,“ mínil Petr Linhart, levoruká spojka Talentu a s pěti trefami nejlepší střelec týmu. Když se domácí vymanili z úvodní přetahované, dokázali soupeři odskočit.

V 18. minutě dostal v přesilovce dobrou přihrávku na brankoviště pivot Režnický a Talent odskočil na 11:6. Jenže Západočeši pak měli sedmiminutový střelecký výpadek a Hranice po ráně Indráka chvíli před pauzou srovnaly (12:12). Šťastný gól Šafránka a ostrá rána Linharta ovšem ještě do přestávky vrátily vedení domácím.

„Nelíbil se mi začátek. Připravili jsme si v útoku dobré pozice, ale špatně je řešili. Nebyli jsme nebezpeční z dálky, to se změnilo až po příchodu Petra Linharta. Ani vysunutá obrana 1–5 nebyla ideální, nehráli jsme ji aktivně a soupeř ji přehrával. Až s protočením sestavy a změnou systému to začalo fungovat lépe,“ hodnotil kouč Štochl.

Nejlepší úsek Plzeň předvedla na začátku druhé půle. Sedmibranková šňůra, kterou ve 37. minutě završila střela Nejdla, znamenala pohodlné vedení 18:12.



„Tahle pasáž byla povedená. V kabině jsme si řekli, co chceme hrát, a dařilo se nám to. Bohužel, pak jsme od toho zase ustoupili a soupeř se držel na dostřel. Máme co rozebírat. Ale víme, že nějaký čas bude trvat, než si všechno zažijeme,“ řekl Štochl. Hranice kousaly až do konce, v 52. minutě Magrla ze sedmičky upravil skóre na 24:20.



Škvařil s Šindelářem však gólově rychle zareagovali. I když posledních sedm minut Talent střelecky mlčel, na dvoubodový zisk to stačilo. „Plzeň byla v rozhodujících momentech důslednější, projevila se také její zkušenost. Byla přesnější ve střelbě, nedělala tolik chyb. Chtěl bych pochválit gólmana Klementa, který vystřídal Kučerku a měl tam dobré zákroky,“ vypíchl Hudeček.

„Nebylo to sice úplně ono, ale naštěstí jsme to zvládli vítězně,“ mínil Linhart, jenž kvůli zraněnému kolenu hrál soutěžní zápas po více než dva a půl roce. „Strašně jsem se těšil a moc jsem si to užil.“