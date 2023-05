Galia a Mokroš chytili všechny sedmičky, Karviná je krok od triumfu

Bohužel. Jejich gólmani naše sedmičky chytili a my ty svoje neproměnili,“ povzdechl si plzeňský Tomáš Nejdl.

„Galoš s Petrem Mokrošem byli tím nejdůležitějším faktorem,“ upozornila karvinská spojka Patrik Fulnek. „Tři sedmičky chycené po sobě jsem snad v rozhodujícím rozstřelu v žádném zápase neviděl. A ani nepamatuji, kdy Plzeň s někým na sedmičky prohrála.“

Karvinský brankář Petr Mokroš si pochvaloval, že konečně v souboji s Plzní na sedmičky uspěli. „Tuším, že to bylo poprvé za pět let, co jsme s nimi ve finále,“ usmál se Mokroš, který čelil druhému sedmimetrovému hodu hostů. Další dva chytil Martin Galia.

Měli domácí brankáři střelce protivníka přečtené?

„Nevím, jak Martin, ale na Tonara jsem si věřil, protože už jsme s Plzní několik zápasů, které jsme dotáhli k sedmičkám, odehráli. S Martinem jsme si řekli, kdo chce jít na kterého hráče,“ uvedl Mokroš.

Leč chybělo málo a na sedmimetrové hody nedošlo. V poslední vteřině se hnal na karvinskou branku Kosteski. Dal gól, ale po čase. A v 59. minutě za stavu 25:24 Fulnek střelou přes celé hřiště minul prázdnou branku.

„Hodně se mi ulevilo, že jsme vyhráli,“ přiznal Patrik Fulnek. „Ale na tu střelu jsem si věřil. Hodil bych ji znovu, protože branka byla prázdná a už mohlo být rozhodnuto. Byl to risk, ale řekl jsem, že to chci napravit na té sedmičce.“

Sedmimetrové hody zařídil Nejdl, když 17 vteřin před koncem vyrovnal.

Karvinský křídelník Ondřej Skalický se raduje z proměněné rozhodující sedmičky.

„Oproti prvnímu poločasu jsme zlepšili náš výkon, začali jsme hrát systém, který nám fungoval, ale přesto jsme se nevyvarovali spousty chyb. Nebýt toho, mohli jsme stav série vyrovnat,“ prohlásil Tomáš Nejdl, který byl s pěti góly nejlepším střelcem hostů.

Odmítl však, že by převzal roli Jakuba Doudy, který v předešlém duelu nastřílel 13 branek a tentokrát tři.

„Spíše to tak vycházelo. Karvinští se na Jakuba více soustředili a mi tam něco spadlo. Ale pořád to bylo málo,“ podotkl Nejdl.

Nejlepším střelcem domácích byl s 11 trefami Solák, který dlouho odrážel nápor Plzně ve druhém poločase stahující sedmibrankovou ztrátu.

Režnický v 55. minutě srovnal na 22:22 a dvě minuty na to po gólu Kosteskiho hosté krátce vedli 24:23.

„Plzeň nás vytáhla hru sedm na šest (bez brankáře – pozn. red.), hráli to skoro celý druhý poločas. Postupně stahovali a my se nemohli prosadit v útoku,“ komentoval ztrátu náskok Patrik Fulnek.

„Čtyřicet minut jsme měli převahu, ale pak jsme si nemohli poradit s jejich hrou sedm na šest,“ potvrdil karvinský trenér Michal Brůna. „Přestalo nám to jít v útoku, kde jsme neproměnili šest šancí po sobě.“

A z jasného utkání bylo najednou drama. „Diváci by si měli doplatit za zvýšený adrenalin na konci zápasu,“ usmál se trenér Brůna.