Házenkáři Karviné zdolali v druhém finále Plzeň v rozstřelu a sahají po titulu

I když dnešní duel skončil stejně jako ten úvodní vyrovnaným výsledkem, průběh měl odlišný. Zatímco v neděli v Plzni se žádný z týmů nedostal do výraznějšího náskoku a Karviná získala výhru o gól v koncovce, na domácím hřišti Baník v prvním poločase dominoval. Úřadující mistři vyhráli první půli o šest branek 15:9 a po přestávce dokonce odskočili do sedmigólového vedení.

Nejlepší tým základní části však nesložil zbraně a riskantní hrou bez brankáře ztrátu stahoval, až ve 25. minutě Jakub Douda poprvé vyrovnal (22:22) a ve 27. minutě Nikola Kosteski dokonce nakrátko poslal Talent tým do vedení (24:23).

Do poslední minuty vstupovala s vedením přece jen Karviná, ale Plzeň málem dosáhla na senzační obrat. Dvacet sekund před koncem Tomáš Nejdl srovnal na 25:25, a když domácím nevyšel poslední útok, řítil se ještě na její branku Kosteski, ale nestačil zakončit před vypršením času.

Rozstřel byl poté jasnou záležitostí Karviné a jejích brankářů. Veterán Martin Galia vychytal dva plzeňské střelce, jeho kolega Petr Mokroš třetího, a protože všichni tři domácí exekutoři proměnili, mohl Baník podruhé v sérii slavit.

„To, že se nikdo z Plzně neprosadil, je hodně rarita. A jsem rád, že jsme to konečně prolomili, protože myslím, pokaždé, když jsme hráli na sedmičky s Plzní, tak jsme prohráli,“ řekl České televizi jeden z hrdinů zápasu Mokroš, jenž měl čtyřicetiprocentní úspěšnost zásahů a především v prvním poločase plzeňské střelce trápil. Druhou hlavní oporou Karviné byl s 11 góly Dominik Solák.

Plzeňský trenér Petr Štochl ocenil své svěřence za to, že se dokázali vrátit do zápasu, litoval ale velké ztráty z prvního poločasu. „V druhé půli to byl vynikající výkon, ale na to, aby se vyhrávaly finálové zápasy, je potřeba předvést takový výkon šedesát minut a ne třicet. Takže z toho jsem zklamaný, na druhou stranu mám radost, že tým je tak silný, že se dokáže do zápasu vrátit. Třetí utkání máme doma, tam se musíme vrátit do celé série a zkusit zabojovat o tři vítězství za sebou,“ řekl Štochl.

Finále play off házenkářské extraligy mužů 2. zápas Karviná - Talent tým Plzeňského kraje 25:25 (15:9), sedmimetrové hody 3:0

Nejvíce branek: Solák 11, Nantl 4, Skalický 4/1 - Nejdl 5, Šafránek 4, Kosteski a Stehlík po 3, Douda 3/1. Stav série: 2:0. O 3. místo - 2. zápas:

18:00 Zubří - Lovosice.