Karvinští házenkáři jdou proti Kopřivnici oslabeni o zraněného Soláka

„Je to soupeř, který má nejvyšší ambice,“ upozornil kopřivnický trenér Chrastina. „Bude to pro nás hodně těžké. Ale stát se může cokoliv. Třeba i třikrát po sobě.“

Kopřivničtí v této sezoně oba duely s Karvinou těsně prohráli (23:27 a 27:28), ale v minulém ročníku extraligy ji doma porazili. Je v silách kopřivnického týmu přejít přes Karvinou?

„V silách... My jsme se silnými mužstvy odehráli dobrá utkání, vyrovnaná včetně posledního se Zubřím (32:32),“ odpověděl Chrastina. „V našich silách to je, ale... Je to sport a my uděláme vše pro to, abychom své přání proměnili ve skutečnost.“

Karvinští jdou do čtvrtfinále oslabení o svou největší oporu, spojku Dominika Soláka, který je zraněný.

„Rozhodovat bude naše obrana,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Snažíme se zalepit díru po Dominikovi, který je náš druhý nejlepší střelec a hlavní středový hráč, všechno rozhodoval, dirigoval kluky. Ale nechceme brečet. Musíme se s tím vyrovnat. Mobilizujeme, aby se hráči na ty zápasy ještě více vyhecovali.“

Sestup Frýdku-Místku nehrozí

Frýdecko-místečtí plánovali projít do play off a skončit lépe než loni, kdy byli osmí. To se jim nepovede. Nejlépe mohou být devátí, pokud si v play out udrží nynější postavení v soubojích nejhorších čtyř celků s Jičínem, Hranicemi a Maloměřicemi. „Je to zklamání, ale máme za sebou nesmírně těžkou sezonu,“ upozornil trenér Daniel Valo.

Mužstvo během sezony přišlo o čtyři hráče. „O bratry Rajnohovy, o Otu Kancela, s nímž jsme z disciplinárních důvodů ukončili smlouvu, a o Ondru Voleníka, který nám v lednu oznámil, že končí kvůli studijním povinnostem.“

Do toho měli zraněné klíčové hráče Tomáše Sklenáka, Vojtěcha Petrovského a brankáře Víta Pyška. „A Ondrušík a Mazur se po operacích zapojili do hry až v listopadu a prosinci. Je to devět hráčů a to se na výsledcích projevilo.“

Přesto je Valo přesvědčený, že play off bylo hratelné, protože sedm zápasů ztratili o jeden, nejvýše dva góly.

Sestupu se ale Frýdek-Místek bát nemusí. V play out je ve hře 12 bodů, přičemž náskok na poslední Maloměřice mají třináctibodový. A ty hned v neděli (17.00) přivítají.