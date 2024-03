Kartáčky nebereme! Lovosice chtějí zakončit sérii už v pátek v Zubří

Lov zubrů zatím úspěšný. Házenkáři Lovosic v extraligovém play off atakují semifinále, o víkendu doma Zubří zdolali klidně 34:29 a dramaticky 34:31 a ve čtvrtfinále si vysloužili mečbol. „Cíl jsme splnili, máme dva body v sérii a pevnou půdu pod nohama. Můžeme do Zubří jet s čistou hlavou,“ ulevilo se lovosickému trenérovi Romanu Jelínkovi. A křídelník Bohdan Mizera, zuberský odchovanec ve službách Lovců, chce nejrychlejší možný konec: „V pátek si do Zubří kartáčky nebereme!“