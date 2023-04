Zuberský brankář Krupa: Plzeň hraje výborně, ale postupem přes Duklu nic nekončí

Do play off proklouzli až v posledním kole základní části, přesto si zuberští házenkáři zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále přehráli Duklu Praha 3:1 na zápasy a v semifinále si zopakují loňskou bitvu s Plzní, kterou těsně ztratili. „Je to fantastické. Jsme šťastní,“ rozplýval se trenér HC Robe Zubří Peter Dávid.