Duel kamarádů i dvojčat. Brno zažilo první házenkářské derby

Po úžasné a zcela vyrovnané přestřelce z první půle domácí favorit v úvodu druhého poločasu během čtyř minut odskočil o pět gólů a dokráčel si pro výhru 30:22.

„Bylo to stejné, respektive jsem se snažil, aby to bylo stejné jako každý jiný zápas. Bylo pro mě možná složitější soustředit se, protože všechny ty kluky znám roky. Brno je malé město, házenkářů moc není, tak se možná někde potkáme a vyříkáme si dluhy ze zápasu,“ líčil ostřílený veterán domácího „Kéniku“ Michal Dostalík. „Všude vidíte kamarády a chcete zesměšnit gólmana ještě víc než obvykle, na což můžete doplatit, jako se mi i jednou stalo,“ usmál se.

Tahounem vítězů byl v sobotu šestigólový Martin Janíček, který z pozice spojky ve druhé půli oživil neukázněnou sestavu domácích. „Potvrdil, že mu hra jeden na jednoho jde. Apeloval jsem o poločase na hráče, že právě hra jeden na jednoho je největší slabina soupeře, čehož naši hráči v úvodní půli nedokázali využít. Nehrály nám spojky a dělali jsme fatální chyby. Zařazení Janíčka nám opravdu pomohlo,“ mnul si nad změnou v sestavě ruce domácí kouč Ivo Vávra.

Poražený „Majlont“ tak i po svém devátém utkání čeká na první body v premiérové extraligové sezoně. Náznaky zlepšené hry ale dávají nováčkovi naději do příštích utkání. „Kénik získal cenný skalp, protože tohle byl zápas, do kterého jsme šli se stoprocentní chutí za vítězstvím. Myslím si, že je to prohra, která nás mrzí ze všech nejvíc. Dokážeme hrát velkou část zápasu přesně tak, jak potřebujeme, vynutit si chyby soupeře, a pak přijdou kritické momenty, které nás potopí,“ hodnotil kouč Maloměřic Vít Musil.

Bratři zvolili různé cesty

Krom vypjaté atmosféry derby nabízel zápas speciální motivaci dvěma hráčům. Bratři na soupiskách týmů nejsou v házené velkou zvláštností, tentokrát se však na palubovce proháněla dvojčata. Vojtěch a Ondřej Čížovi se navíc postavili proti sobě.

„Moc jsem to nevnímal. Hraji střední spojku, Ondra nastupuje na druhé straně jako levé křídlo, takže jsme se na hřišti skoro nepotkali. Ale je to hezká bratrská rivalita,“ komentoval po zápase přímý souboj se svým dvojčetem Vojtěch.

Před sezonou se spekulovalo, že nadějní bratři obléknou stejný extraligový dres klubu z Králova Pole. Vojtěch ale upřednostnil větší šanci na základní sestavu u městského rivala. „Může nám to být trochu líto, ale vzhledem k tomu, že s Ondrou i naším starším bratrem Radkem nastupujeme společně za druholigový Vsetín už od dorostu, tak si spolu zahrajeme jinde,“ upřesnil střelec tří branek Vojtěch, který nastoupil od začátku zápasu.

Jeho bratr Ondřej se do utkání podíval až v posledních dvou minutách a stále čeká na první extraligový gól. Kmenoví hráči Vsetína jsou v brněnských klubech na základě střídavých startů.

Oporu sebrala Maloměřicím policejní služba

Střetnutí nabídlo také jeden kuriózní příběh, jehož nechtěným hrdinou byl hostující Filip Jung. V prvním poločase zářil a táhl nováčka nejen prvním gólem, ale i s přehledem trestanými sedmimetrovými hody. Rozdával míče a tvořil hru, byl základním kamenem výborného výkonu hostí v prvním poločase.

Fanoušci Maloměřic se ale svého lídra ve druhé půli nedočkali. „Zasáhla vyšší síla, se kterou jsme nemohli nic dělat. Filip je příslušníkem státní policie a v pátek se dozvěděl, že je mimořádně povolán do služby. Hrozně moc chtěl do zápasu, je to jeden z našich nejsilnějších hráčů, mozek hry a týmová persona. Jsme ale pořád jen poloprofesionálové a jsou věci, které bohužel neovlivníme. Filip ve druhém poločase plnil svoje služební povinnosti,“ vysvětlil absenci klíčové střední spojky trenér Musil.

Ani po zvládnutém derby, které přeťalo jejich sérii čtyř porážek v řadě, se házenkáři z Králova Pole nedostali z příček, které je odsuzují k bojům o záchranu. Po devíti kolech se tým trenéra Vávry nachází na deváté příčce dvanáctičlenné tabulky o skóre za Lovosicemi. Osmé místo přitom zajišťuje účast v play-off, zatímco devátý celek naopak může v baráži sestoupit.

Maloměřice se pokusí urvat první body a odrazit se ode dna tabulky v Jičíně, kde Kénik ztratil dobře rozehraný zápas v minulém kole. „Pomstěte nás tam,“ popřál soupeři štěstí trenér domácích Vávra.