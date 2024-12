Vítěznou jízdu házenkářů Plzně ukončila první domácí porážka od Zubří

Tenis ONLINE: Menšík proti Fonsecovi usiluje o první výhru na Turnaji mistrů

Sledujeme online

Už bez šance na postup do semifinále hraje Jakub Menšík poslední utkání ve skupině Turnaje mistrů do 20 let. Soupeří s Brazilcem Joaem Fonsecou, jenž má naopak účast mezi poslední čtyřkou jistou....