Skvělé spojky a Herajt, plzeňští házenkáři odmítl konec finálové série

„Dnes rozhodla větší kvalita. Plzeň ukázala to, co předváděla celou sezonu a kvůli čemu vyhrála základní část. Byla lepší ve všech směrech, měla kvalitnější obranu i útok. Ale nikdo asi nepočítal, že finále skončí 3:0 na zápasy,“ prohlásil karvinský gólman Martina Galia.

Zkušený veterán šel do hry už po třinácti minutách, kdy plzeňští střelci vyhnali z branky jeho parťáka Mokroše. Prakticky si nesáhl na balon, domácí nabrali pětibrankový náskok. Baník jej sice na chvíli ztenčil na rozdíl jediného gólu, ale Talent znovu odskočil.

„Předvedli jsme výstavní výkon po celých šedesát minut, měli chuť i nasazení. Byl jsem přesvědčený, že pokud se Karviné vyrovnáme v agresivitě, zápas zvládneme,“ mínil plzeňský trenér Petr Štochl.

Karvinským střelcům často vystavil stopku gólman Herajt. Hned v úvodu druhého poločasu vychytal křídelníka Harabiše a Plzeň z poločasového stavu 19:16 znovu bleskově utekla na pětigólový odstup.

„Starty do zápasů má Filip (Herajt) většinou takové, že ho na chvíli musíme vystřídat, aby se nadechl. I dnes už jsme se k tomu chystali, ale asi to pochopil a chytil se dřív,“ vtipkoval Štochl. „Podle mě jsme ve všech třech zápasech měli více zákroků, s výjimkou jednoho poločasu v Karviné, kdy to Petr Mokroš zavřel,“ mínil kouč.

Ve 48. minutě domácí Šafránek poprvé poslal Talent do sedmibrankového vedení (31:24) a tenhle rozdíl svítil i na konci utkání.

„Nechytili jsme začátky poločasů. O půli jsem v kabině říkal klukům: Je to jen o tři góly, to není nic, tři minuty práce. Jenže za chvíli to bylo zase o pět a to už se těžko vrací zpět. Hlavy už jsme měli malinko dole, do toho únava. Ale ve středu hrajeme doma a tam to musíme za každou cenu urvat,“ hlásil Galia.

Plzeňskou palbu včera řídily především produktivní spojky. Trio Douda - Stehlík - Nejdl se postaralo hned o třiadvacet branek. „Čím kvalitnější střela, tím větší šance na úspěch. A líbilo se mi, že to byly připravené situace. Velmi kvalitní karvinskou obranu jsme do hry tolik nepustili. Šestatřicet vstřelených branek je dobrá vizitka,“ těšilo bývalého gólmana Štochla.

S Galiou, letitým reprezentačním parťákem, se po utkání hecovali. „V neděli něco mám, to už sem určitě nejedu,“ hlásil Galia.

Ten den by se hrál v Plzni rozhodující, pátý zápas série. K tomu však Talent potřebuje uspět ve středu v Karviné. „Přijde mi, že se ve finálových zápasech zlepšujeme,“ nadhodil Štochl. Jenže k titulu má stále o krok blíž úřadující šampion.